В столичной оперетте выступят лучшие теноры Украины и Польши

magictr | 02.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

В столичный лучшие теноры Украины и Польши /></p> <p>Концерт объединит исполнителей трех стран. Фото: Киевский театр оперетты </p> <p>3 и 4 февраль на сцене Национальной оперетты Украины пройдет концерт «10 теноров», который объединит певцов разных стран — перед киевским зрителям будут выступать 6 украинцев, 3 поляка и один Международный концерт «10Теноров» впервые состоялся в Киевском национальном академическом театре оперетты в феврале 2018 года. Из Киева «Теноры» отправились в большой гастрольный тур по городам Польши, где скоро стали любимцами европейской публики.</p> <p><img class=

В проекте принимают участие 10 теноров. Фото: Петр Челяли

Вокалисты проекта: Бадри Адамия (Грузия), Бартош Кучик, Мирослав Невядомский, Мариуш Рута (Польша), Владимир Холкин, Михаил Гуменный-Петровский, Дмитрий Фощанка, Петр Челяли, Дмитрий Кифорук, Александр Островский (Украина).

«Проект существует 5 лет, полюбился как нашему зрителю, так и зрителям из Польши. За это время было сыграно около 300 концертов. Он является интернациональным, входят представители трех стран: Польши, Грузии и Украины, рассказал «Вечернему Киеву» дирижер-постановщик Игорь Ярошенко. — На этом концерте мы представляем много премьер, в том числе хиты оперной классики и популярные композиции. Среди них — «Амапола» кубинского композитора Хосе Мария Лакалье, которую исполняли самые знаменитые теноры — Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. Или же «Утренняя серенада» итальянца Руджеро Леонкавалло, созданная автором для Энрике Карузо. Также широко представлен жанр мюзикла и мировой эстрады. Гости услышат композиции из Нотр дам де Пари и хит Ci Sarа из репертуара итальянского певца Аль Бано. Конечно, будут в концерте и наши украинские песни».

В обновленной программе вечера: виртуозное исполнение популярной тарантеллы Джоаккино Россини «La Danza», всемирно известная ария «Nessun Dorma» из оперы Джакомо Пучини «Турандот», интересные и оригинальные трактовки композиций «La Vie En Rose» группы Abba, чувственная и нежная лирика Mama, Amazing Grace квартета Il Divo. Тенор — высокий мужской голос. Рабочий диапазон: до малой — до второй второй октавы; переходные (условно) ноты: ми-бемоль — фа-диез первой октавы. Самые знаменитые теноры — Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти. najkrashhi-tenori-ukrayini-tanbsppolshhi-cb22940.jpg» alt=»В столичной оперетте выступят лучшие теноры Украины и Польши» />

Когда: 3 та 4 февраля 19:00
Где: Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Большая Васильковская, 53/3
Стоимость билетов: 400-800 грн.

От маленьких шедевров дотанго для влюбленных: подготовившая столичная филармония в феврале

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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