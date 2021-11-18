В столичной оперетте презентуют вечер вальса
Зрителям представят многогранную стилистику вальса
19 ноября в Национальной оперетте Украины состоится премьера 87-го театрального сезона — концерт «Вечер вальса». Зрители смогут оценить удивительный музыкальный мир этого танца — от классических произведений до популярных мелодий кинофильмов.
Национальная оперетта Украины приглашает провести вечер в ритме вальса! Удивительные мелодии, созданные королями вальса Й.Штраусом, Ф.Легаром, П.Чайковским дадут почувствовать себя частью изысканной публики светских баллов 19 ст. А современные мелодии Э.Хопкинса, Е.Доги, И.Шамо из первых нот напомнят кадры из известных и любимых кинолент.
Акцент сделают на разных жанрах — вальс как песня, как симфоническая музыка, а также вальсы из известных кинофильмов.
«Многогранная стилистика вальса очарует своей изысканностью и романтичностью, плавностью и легкостью! Танцевальная стихия захватит каждого и даст возможность по-новому взглянуть на всемирно известные произведения и открыть для себя новые шедевры!», — уверяют в опере.
< strong>Когда: 19 ноября в 19:00
Где: Национальная оперетта Украины, ул. Большая Васильковская, 53/3
Стоимость билетов:60-700 грн.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»