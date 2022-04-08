В столичной квартире на Татарке произошел взрыв, причина — самогонный аппарат

magictr | 08.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На кухне взорвался самогонный аппарат. Фото: Нацполиция

Дочь с внучкой только что вернулись в Киев, когда дедушка решил сделать самогон. Муж получил ожоги и был госпитализирован.

Вчера, около 11 часов на линию 102 поступило сообщение о том, что в доме на улице Тропинина, произошел взрыв.

По адресу прибыли патрульные, медики, спасатели. Обследовав место происшествия, оказалось, что взрыв произошел на кухне в одном из квартир первого этажа. Взорвался самогонный аппарат. jpg» alt=»В столичной квартире на Татарке произошел взрыв, причина — самогонный аппарат» />

Последствия взрыва. Фото: Нацполиция

Последствия взрыва. Фото: Нацполиция

В результате взрыва владелец получил ожоги и был госпитализирован медиками в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает.

Кроме 58-летнего мужчины в квартире находилась его дочь с внучкой. К счастью, они не пострадали.

Женщина в отчаянии рассказала, что только вчера с ребенком вернулась домой с запада Украины, куда бежали от войны. По приезде, отец их предупредил, что будет заниматься «своими» делами на кухне, а потому просил сегодня туда не заходить.

Дальнейшие обстоятельства события будут устанавливать следователи.

Напомним, в марте в столицы задержали более 212 лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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