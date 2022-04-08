В столичной квартире на Татарке произошел взрыв, причина — самогонный аппарат
На кухне взорвался самогонный аппарат. Фото: Нацполиция
Дочь с внучкой только что вернулись в Киев, когда дедушка решил сделать самогон. Муж получил ожоги и был госпитализирован.
Вчера, около 11 часов на линию 102 поступило сообщение о том, что в доме на улице Тропинина, произошел взрыв.
По адресу прибыли патрульные, медики, спасатели. Обследовав место происшествия, оказалось, что взрыв произошел на кухне в одном из квартир первого этажа. Взорвался самогонный аппарат. jpg» alt=»В столичной квартире на Татарке произошел взрыв, причина — самогонный аппарат» />
Последствия взрыва. Фото: Нацполиция
Последствия взрыва. Фото: Нацполиция
В результате взрыва владелец получил ожоги и был госпитализирован медиками в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает.
Кроме 58-летнего мужчины в квартире находилась его дочь с внучкой. К счастью, они не пострадали.
Женщина в отчаянии рассказала, что только вчера с ребенком вернулась домой с запада Украины, куда бежали от войны. По приезде, отец их предупредил, что будет заниматься «своими» делами на кухне, а потому просил сегодня туда не заходить.
Дальнейшие обстоятельства события будут устанавливать следователи.
Напомним, в марте в столицы задержали более 212 лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»