В столичной консерватории состоялся концерт в поддержку воинов ВСУ
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Студенты Академии во время выступления на поддержку украинских воинов. Фото: НМАУ
Основной идеей художественного мероприятия стала поддержка наших храбрых воинов и укрепление непобедимого духа украинского народа.
Впервые с начала войны в стенах Национальной музыкальной Академии снова зазвучала музыка. Преподаватели и студенты музыкального вуза столицы подготовили концертную программу в честь славных украинских воинов, которые в упорных боях на передовой защищают нашу землю от российских захватчиков.
В мероприятии, что состоялся вчера в Большом Зале имени Героя Украины Василия Слипака прозвучали произведения украинских и иностранных композиторов разных эпох. Музыкальную программу в фойе Академии открыл своим выступлением оркестр Главного управления Национальной полиции в Киевской области.
В начале мероприятия почтили память обо всех погибших на войне украинцев минутой молчания. koncert-nanbsppidtrimku-voyiniv-zsu-9e2b950.jpg» alt=»В столичной консерватории состоялся концерт на поддержку воинов ВСУ» />
Ректор Максим Тимошенко. Фото: НМАУ
С главной сцены Академии с речами выступили ректор вуза Максим Тимошенко ипервый заместитель Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. В своих речах они выразили слова глубокого уважения и благодарности в честь несгибаемых защитников Украины.
Основная часть концертной программы началась с выступления струнного квартета студентов Академии, подаривших зрителям произведение современного украинского композитора Золтана Алмаши «Полтава».
Музыкальный праздник продолжил произведение австрийского композитора украинского происхождения Сергея Борткевича «Баллада» в исполнении лауреатки всеукраинских конкурсов, пианистки Анастасии Скрябиной.
По политическим причинам, имя этого выдающегося украинца из Харьковщины, чей жизненный и творческий путь тесно связан с музыкальной культурой Вены первой половины XX века, оставалось малоизвестным даже для музыкантов. Но за последние 20 лет, произведения Сергея Борткевича переживают настоящее «возрождение» и все чаще звучат из сцен украинских концертных залов и филармоний.
«Мелодия»является мировым символом несгибаемости украинского народа в нелегкой борьбе против российских оккупантов и звучит в исполнении многих известных музыкантов со всего мира…
Две знаменитые народные песни и «Черные брови, карие глаза» исполнил солист Национальной оперы Украины и преподаватель Академии Андрей Романенко.
Знаменитый солоп Анатолия Кос-Анатольского «Два потока из Черногоры» подарила солистка Оперной студии Академии и преподавательница Кафедры оперного пениялентина Андреева.< /p>
Также, совместно с коллегой, Василием Колыбабьюком они исполнили колоритный дуэт Одарки и Карася из оперы Семена Гулака-Артемовского « Киевский квартет саксофонистов в составе: Юрия Василевича, Михаила Мимрика, Романа Казионова и Романа Фотуймы очаровывал зрителей своей прекрасной интер >«Щедрика» Николая Леонтовича.
В конце музыкального праздника, посвященного нашим воинам, все артисты совместно исполнили Гимн Украины.
Напомним, что на днях у Золотых Ворот состоялась театрально-художественная акция.
Татьяна АСАДЧЕВА, «В ечерний Киев»