В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

magictr | 26.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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У  столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

Посетители смогут посмотреть произведения известных художников. Фото автора

В галерее Vakulenko Art Consulting можно не только посмотреть работы известных художников прошлого и современности, но и приобрести произведения искусства, себе или подарок.

На выставке представлены работы художников разных веков — от пастели Ивана Айвазовского и картин футуриста Давида Бурлюка к произведениям Александра Ройтбурда, Андрея Блудова, Назара Билыка, Виктора Сидоренко и Романа Минина.

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

«Предновогодняя художественная выставка— продажа предоставит вам возможность не только увидеть лучшие работы современных украинских художников и эксклюзивные работы мастеров декоративно-прикладного искусства, и приобрести их и сделать уникальный подарок новогодних и рождественских праздников», отмечают в галерее.

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит выставка произведений искусства: фото

Также есть антикварные вещи и старинные фотографии, в частности, фотографии летнего кинотеатра над Днепром 1950-х или жилого дома на улице Артема. Среди скульптур — два «Чужих» Романа Минина и главы из проекта «Мнимые расстояния» Назара Билыка.

В столичной галерее проходит новое выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото

Начальная стоимость работ разная, фотографии можно приобрести от 350 долларов, картины от тысячи долларов. Самыми дорогими лотами являются пастель Айвазовского «Шторм» и картины Давида Бурлюка (от 20 тысяч долларов). Где: Vakulenko Art Consulting, ул. Костельная, 8
Вход свободный

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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