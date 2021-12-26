В столичной галерее проходит новогодняя выставка произведений искусства: фото
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Посетители смогут посмотреть произведения известных художников. Фото автора
В галерее Vakulenko Art Consulting можно не только посмотреть работы известных художников прошлого и современности, но и приобрести произведения искусства, себе или подарок.
На выставке представлены работы художников разных веков — от пастели Ивана Айвазовского и картин футуриста Давида Бурлюка к произведениям Александра Ройтбурда, Андрея Блудова, Назара Билыка, Виктора Сидоренко и Романа Минина.
«Предновогодняя художественная выставка— продажа предоставит вам возможность не только увидеть лучшие работы современных украинских художников и эксклюзивные работы мастеров декоративно-прикладного искусства, и приобрести их и сделать уникальный подарок новогодних и рождественских праздников», отмечают в галерее.
Также есть антикварные вещи и старинные фотографии, в частности, фотографии летнего кинотеатра над Днепром 1950-х или жилого дома на улице Артема. Среди скульптур — два «Чужих» Романа Минина и главы из проекта «Мнимые расстояния» Назара Билыка.
Начальная стоимость работ разная, фотографии можно приобрести от 350 долларов, картины от тысячи долларов. Самыми дорогими лотами являются пастель Айвазовского «Шторм» и картины Давида Бурлюка (от 20 тысяч долларов). Где: Vakulenko Art Consulting, ул. Костельная, 8
Вход свободный
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»