В столичной галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника
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В экспозиции представлены скульптурные и живописные произведения. Фото: Щербенко Арт Центр
У Щербенко Арт Центре проходит персональная выставка ужгородского художника Руслана Трембы «Тихие часы.
Руслан Тремба часто экспериментирует с разными материалами— деревом, полотном, бумагой, металлом, часто работает с талью, которая уже стала характерным элементом его творчества. Нередко обращается и к другим техникам: от авторской джонопечати до современного цифрового искусства.
«Я не зацикливаюсь над тем, какое именно искусство — современное или классическое. Но то, что я делаю, больше вписывается в рамки современного искусства»,— любит повторять художник..
По словам искусствоведов, в работах, даже у наиболее абстрактных, художник всегда апеллирует к понятиям телесности и сексуальности.
«Обретенные когда-то образы и сюжеты приобретают новый вид, раскрываются через новый опыт. Настоящее это диалог с различными пластами прошлого, его переоценка в соответствии с актуальными вызовами. Художник проходит этот путь, работая со своими произведениями»,— отмечают кураторы экспозиции артцентра.
Отдельные работы встроены в серию, ядром которой выступает один образ или одна форма-пятно. Произведения в пределах серии отличаются стилем исполнения и экспрессивностью. mitcja-efc2811.jpg» alt=»В столичной галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника» />
Скульптура «Когда я был листом». Фото: Щербенко Арт Центр
В пределах одной серии сочетаются монохромные теплые и холодные, тусклые и яркие цвета. Они то ускоряют, то замедляют взгляд. В зависимости от цвета изменяется и ожидаемая зрительская реакция, рассчитанная либо на быстрый эмоциональный ответ, либо на невесомую разреженность, или в конце концов на паузу, интервал.
Некоторые серии объединены сакральной символикой, в частности образами креста и гроба. Подобные метафоры имеют фиксированное значение, но художник берется переворачивать привычные ассоциации. Гроб ассоциируется с навеки «закрытой дверью» тогда как автор приоткрывает их ради новых начал…
Серия работ, созданных на одеялах из закарпатского госпиталя. Фото: Щербенко Арт Центр
Серии«Bundes Eigentum», «Точка», «Образ» и «Верующие» служат кусочками памяти, которые встраиваются в актуальные впечатления, создавая фон для серий «Приближение», «Двери открытые», «Портреты детства». >художник размягчает материал, который в результате произвольной игры создает очертания узнаваемых форм. Средством выражения скульптурных работ служит фактура, то есть тактильное чувство, уловленное взором. По словам художника, осязательные черты он заимствует у естественных форм — рыхлой почвы и рельефа коры. Живописные черты скульптуры придают насыщенные и искрящиеся краски, которыми покрыты поверхности объектов.
Фрагмент экспозиции. Фото: Щербенко Арт Центр
Оригинальной также является серия произведений из прессованной бумаги, сделанных в форме книг с закладкой из золотой тали, что символизирует ценность пути, по которому идет художник. Серия называется «Непрочитан я».
«На самом деле я еще не полностью прочитан самим собой. То есть мы можем остановиться на этой странице, однако на ней пока ничего нет. Пока», характеризует свое творчество Руслан Тремба.
Увидеть экспозицию Руслана Трембы можно до 5 февраля. Фото: Щербенко Арт Центр
Персональная выставка Руслана Трембы «Тихие часы»
Когда: до 5 февраля, график работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Где: ул. Михайловская 22-В.
Вход свободный.
С Учитывая карантинные ограничения галерея просит всех посетителей выставки иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
Напоминаем, что в ЦСМ «Белый мир» проходит выставка Ирины Вештак Остроменской «Carte e terre. Бумаги и глины».
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»