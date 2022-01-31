В столичной галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника

magictr | 31.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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В экспозиции представлены скульптурные и живописные произведения. Фото: Щербенко Арт Центр

У Щербенко Арт Центре проходит персональная выставка ужгородского художника Руслана Трембы «Тихие часы.

Руслан Тремба часто экспериментирует с разными материалами— деревом, полотном, бумагой, металлом, часто работает с талью, которая уже стала характерным элементом его творчества. Нередко обращается и к другим техникам: от авторской джонопечати до современного цифрового искусства.

«Я не зацикливаюсь над тем, какое именно искусство — современное или классическое. Но то, что я делаю, больше вписывается в рамки современного искусства»,— любит повторять художник..

По словам искусствоведов, в работах, даже у наиболее абстрактных, художник всегда апеллирует к понятиям телесности и сексуальности.

В&стол художника /></p> <p>Художник из Ужгорода Руслан Тремба с коллегой на открытии экспозиции. Фото: Фото: Щербенко Арт Центр</p> <p style=«Обретенные когда-то образы и сюжеты приобретают новый вид, раскрываются через новый опыт. Настоящее это диалог с различными пластами прошлого, его переоценка в соответствии с актуальными вызовами. Художник проходит этот путь, работая со своими произведениями»,— отмечают кураторы экспозиции артцентра.

Отдельные работы встроены в серию, ядром которой выступает один образ или одна форма-пятно. Произведения в пределах серии отличаются стилем исполнения и экспрессивностью. mitcja-efc2811.jpg» alt=»В столичной галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника» />

Скульптура «Когда я был листом». Фото: Щербенко Арт Центр

В пределах одной серии сочетаются монохромные теплые и холодные, тусклые и яркие цвета. Они то ускоряют, то замедляют взгляд. В зависимости от цвета изменяется и ожидаемая зрительская реакция, рассчитанная либо на быстрый эмоциональный ответ, либо на невесомую разреженность, или в конце концов на паузу, интервал.

Некоторые серии объединены сакральной символикой, в частности образами креста и гроба. Подобные метафоры имеют фиксированное значение, но художник берется переворачивать привычные ассоциации. Гроб ассоциируется с навеки «закрытой дверью» тогда как автор приоткрывает их ради новых начал…

В столической галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника

Серия работ, созданных на одеялах из закарпатского госпиталя. Фото: Щербенко Арт Центр

Серии«Bundes Eigentum», «Точка», «Образ» и «Верующие» служат кусочками памяти, которые встраиваются в актуальные впечатления, создавая фон для серий «Приближение», «Двери открытые», «Портреты детства». >художник размягчает материал, который в результате произвольной игры создает очертания узнаваемых форм. Средством выражения скульптурных работ служит фактура, то есть тактильное чувство, уловленное взором. По словам художника, осязательные черты он заимствует у естественных форм — рыхлой почвы и рельефа коры. Живописные черты скульптуры придают насыщенные и искрящиеся краски, которыми покрыты поверхности объектов.

В столичной галерее продолжается оригинальный артпроект современного художника

Фрагмент экспозиции. Фото: Щербенко Арт Центр

Оригинальной также является серия произведений из прессованной бумаги, сделанных в форме книг с закладкой из золотой тали, что символизирует ценность пути, по которому идет художник. Серия называется «Непрочитан я».

«На самом деле я еще не полностью прочитан самим собой. То есть мы можем остановиться на этой странице, однако на ней пока ничего нет. Пока», характеризует свое творчество Руслан Тремба.

У художника

Увидеть экспозицию Руслана Трембы можно до 5 февраля. Фото: Щербенко Арт Центр

Персональная выставка Руслана Трембы «Тихие часы»

Когда: до 5 февраля, график работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Где: ул. Михайловская 22-В.

Вход свободный.

С Учитывая карантинные ограничения галерея просит всех посетителей выставки иметь с собой COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.

Напоминаем, что в ЦСМ «Белый мир» проходит выставка Ирины Вештак Остроменской «Carte e terre. Бумаги и глины».

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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