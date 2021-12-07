В столичной галерее представят нереальные пейзажи
Автором произведений является современный черниговский художник Сергей Тонканов. Фото предоставлено организаторами
12 декабря «KIRISENKOart gallery» открывает проект «NONSCAPE» современного черниговского художника Сергея Тонканова. На его работах изображены виртуальные пейзажи, балансирующие на грани конкретного пространства и символизма.
Пейзаж на английском переводится как landscape, автор же предлагает погрузиться в nonscape — пейзаж, который отрицает сам пейзаж, попадает в область «да» и «нет» одновременно. На полотнах, выполненных в традиционной станковой живописи, он создает виртуальную реальность. В ее основе — реальные аспекты нашей жизни, как экология или политика, трансформированные в символы, образы, мемы. Они сосуществуют, конфликтуют, и бытуют на фоне несуществующих даль, небес и городов.
реальные аспекты нашей жизни трансформированы в символы и образы. Фото предоставлено организаторами
«Современность стирает границу между виртуальным и настоящим, и то, что казалось нам удаленным sci-fi или психоделикой становится реальностью уже завтра. В этом хаосе, впрочем, все еще важно находить красоту общего процесса — видеть больше, видеть лучше. Как находить красоту в самом ирреальном, так и понимать, какие смыслы вложены в это»,— говорится в описании проекта. На выставке представят 18 работ исполненных в станковой живописи и центральный арт-объект. alt=»В столичной галерее представят нереальные пейзажи» />
На выставке представят 18 работ выполненных в станковой живописи. Фото предоставлено организаторами
Живопись художники ведут разговор со зрителем на языке сюрреализма. Фото предоставлено организаторами
Сергей Тонканов родился 1 февраля 1983 года в городе Чернигов. Творческую деятельность начал в 2005 году после четырехлетних занятий в творческих мастерских живописи и графики под руководством Евгения Крипа. Основные направления художественной деятельности: станковая живопись и графика, фото искусство, монументальное искусство, создание музейных экспозиций, ленд-арт инсталляции, кураторская деятельность. Живописные полотна художника ведут разговор со зрителем на языке сюрреализма на три основные темы: урбанизм, глобализация, экология. Но при такой, казалось бы, серьезной тематике — сюжеты произведений в большинстве своем имеют лирическое настроение, пронизанные легкой иронией и выполненные в положительной цветовой гамме. Универсальные образы: мегаполис, транспортное судно, пустыня, солнце, самолет— появляются на сценах полотен в необычных местах и непривычной роли, вместе создавая яркую головоломку, которая для каждого имеет свое решение.
Когда: 12 декабря— 12 января
Где:«KIRISENKOart gallery», ул. Тарасовская 40/52 (перекресток улиц Жилянская и Тарасовская)
Расписание работы галереи: с. — пт: 10.00 — 19.00, сб—— вс: 11.00 — 18.00
Вход свободный
Внимание: по усмотрению на карантинные ограничения «KIRISENKO art gallery» просит всех посетителей COVID-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»