В столичной больнице возобновляет работу отделения диагностики
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Киевская городская клиническая больница №1. Фото с сайта заведения
КНП «Киевская городская клиническая больница №1» продолжает оказывать услуги по диагностике и лечению в полном объеме, а также проводит плановую госпитализацию для операций.
Об этом сообщили на официальной странице заведения в социальная сеть Facebook.
Для нужд киевлян в больнице снова работает Отделение лучевой диагностики (РЕНТГЕН, УЗИ, СКТ, МРТ и КТ), оснащенное современным мощным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, выполняющими широкий спектр инструментальных диагностических исследований (цифровая рентгенография, СКТ, СКТ, СКТ)
Основная задача отделения — своевременное предоставление достаточной и достоверной комплексной диагностической информации о пациенте специалистам больницы.
Перечень исследований, которые проводятся:
— Главный мозг с использованием диффузионно-взвешенных изображений (DWI), позволяющий в первые времена нарушения мозгового кровообращения выявить инфаркт вещества мозга. Бесконтрастная ангиография головы. и их крупных ветвей — тонкосрезное исследование мостомозжечкового угла (толщина среза 0,5-0,8 мм). )
— Исследование орбит
— Исследование краниовертебрального перехода
— Исследование шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника
— Исследование суставов и мягких тканей конечностей
— Исследование брюшной полости
— Исследование забрюшинного пространства (почек)
— Исследование органов малого таза
—МР-холангиопанкреатография
Детально о работе больницы и стоимости услуг можно узнать на официальном сайте заведения.
Татьяна АС АДЧЕВА, «Вечерний Киев»