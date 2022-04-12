В столичной больнице возобновляет работу отделения диагностики

magictr | 12.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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В  отделение диагностики

Киевская городская клиническая больница №1. Фото с сайта заведения

КНП «Киевская городская клиническая больница №1» продолжает оказывать услуги по диагностике и лечению в полном объеме, а также проводит плановую госпитализацию для операций.

Об этом сообщили на официальной странице заведения в социальная сеть Facebook.

Для нужд киевлян в больнице снова работает Отделение лучевой диагностики (РЕНТГЕН, УЗИ, СКТ, МРТ и КТ), оснащенное современным мощным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, выполняющими широкий спектр инструментальных диагностических исследований (цифровая рентгенография, СКТ, СКТ, СКТ)

Основная задача отделения — своевременное предоставление достаточной и достоверной комплексной диагностической информации о пациенте специалистам больницы.

Перечень исследований, которые проводятся:

— Главный мозг с использованием диффузионно-взвешенных изображений (DWI), позволяющий в первые времена нарушения мозгового кровообращения выявить инфаркт вещества мозга. Бесконтрастная ангиография головы. и их крупных ветвей — тонкосрезное исследование мостомозжечкового угла (толщина среза 0,5-0,8 мм). )

— Исследование орбит

— Исследование краниовертебрального перехода

— Исследование шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника

— Исследование суставов и мягких тканей конечностей

— Исследование брюшной полости

— Исследование забрюшинного пространства (почек)

— Исследование органов малого таза

—МР-холангиопанкреатография

Детально о работе больницы и стоимости услуг можно узнать на официальном сайте заведения.

Татьяна АС АДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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