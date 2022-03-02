В столичное метро людям доставляют еду, лекарства и корм для животных
Городские власти организовали доставку гуманитарной помощи киевлянам и гостям столицы, которые вынуждены жить на станциях метрополитена.
По данным КП «Киевский метрополитен », на станциях трех линий метро находится 84 младенцев, 413 детей дошкольного и школьного возраста, 14553 взрослых и 602 животных.
Об этом информирует заместитель председателя КГГА Константин Усов. p>
Управление транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры КГГА организовало оказание гуманитарной помощи людям, которые вынуждены сейчас жить на станциях метрополитена.
По договоренности с сетью АТБ и с помощью волонтеров людям, а также домашним питомцам, находящимся рядом с ними, доставлены предметы личной гигиены, продукты питания , медикаменты и корм для животных.
Работники метрополитена круглосуточно обеспечивают быт в хранилищах подземки.
Управление транспорта и городской мобильности будет продолжать координацию с волонтерскими инициативами, магазинами и сетевыми супермаркетами, чтобы каждый который находится в укрытии, был обеспечен всем необходимым.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»