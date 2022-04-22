В столичное метро ежедневно приходят переночевать несколько сотен человек
Фото: Борис Корпусенко
Во время активных боевых действий вокруг столицы подземка была укрытием для 15 тысяч человек.
Сегодня до столичной подземки киевляне и гости города спускаются не только во время воздушных тревог. Некоторые люди продолжают сюда приходить на ночь.
Об этом сообщила замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
По ее словам, раньше ежедневно на станциях было примерно 15 тысяч человек. Однако сейчас люди на станциях бывают в основном в комендантский час.
«Это часть людей, которые приходят сознательно туда ночевать. Таких примерно 400. И есть часть людей, которые приходят во время воздушной тревоги»,— отметила она.
Напомним, на сегодняшний день метрополитен работает бесплатно для пассажиров, средний интервал между поездами — 10-15 минут. Подземные станции продолжают работать как укрытие.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»
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