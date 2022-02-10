В столице значительно уменьшилось количество безработных
Работодатели нуждаются в уборщиках. Фото: Борис Корпусенко
На начале февраля на учете в столичной службе занятости находились 9,9 тыс. безработных, что в 2,2 раза меньше, чем год назад.
8,9 тысячи человек получали помощь по безработице, средний размер которой составил более 6,7 тысячи гривен — на четверть больше, чем в январе 2021 года. В январе 2022 года 766 граждан было обеспечено работой при содействии столичной службы социально незащищенных категорий населения Среди них — 21 участник АТО/ООС и 18 человек с инвалидностью.
Больше всего безработных трудоустроилось в торговлю и ремонт — 23%, финансовую деятельность — 11%, перерабатывающую промышленность, профессиональную и научную деятельность — 10%, государственное управление и оборону и перерабатывающую промышленность — по 8%.
в январе 2022 года почти вдвое увеличилось количество работодателей города Киева, предоставивших службе занятости свои вакансии. К 7,8 тысячи увеличилось и количество самых свободных рабочих мест. С 9 тысяч до 11,2 тысяч гривен вырос средний размер зарплаты в вакансиях.
Больше всего столичным работодателям нужны: водители автотранспортных средств, сестры (братья) медицинские, учителя заведений общего среднего образования, помощники воспитателей, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повара, продавцы продовольственных товаров, воспитатели, уборщики, слюсари трамвая, инженеры, бухгалтеры, подсобные рабочие, охранники, фармацевты, составители-упаковщики, социальные рабочие.
«Стратегия развития государственной службы занятости предполагает превращение ее в современный цифровой сервис, задача которого — обеспечить быстрое трудоустройство и качественные услуги для безработных и работодателей»,— подчеркнул директор Киевского городского центра занятости Виктор Белич.
Чтобы стимулировать создание новых рабочих мест государство будет предоставлять безработным почти 100 тысяч гривен на открытие собственного дела. За эти средства можно будет приобрести оборудование и материалы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»