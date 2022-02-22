В столице зарегистрируют два детских рекорда Украины
Участники прошлогоднего конкурса. Фото: БФ«Мечтатели Украины»
24 февраля, возле Памятника основателям Киева, состоится награждение детей-поэтов и звезд за лучшую песню Украины.
Более 500 детей в возрасте до 16 лет написали стихи на родном языке , композиторы создали музыку, а лучшие из песен выбрали и исполнили звезды шоубизнеса. Проект проводит БФ «Мечтатели Украины».
Во время награждения состоится фиксация в Национальном Реестре Рекордов Украины двух рекордов — первого мобильного талант-шоу и самой длинной колонны лимузинов.
Звезды проекта этого сезона: Злата Огневич, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, Анна Тринчер, Анна-Мария, Анна Добрыднева, солист группы «МенСаунд» — Артем Банар», группа Маунтин Бриз. А также дети-поэты из разных уголков Украины: Мариуполь, Херсон, Одесса, Днепр, Львов, Кропивницкий, Смела, Ровно, чьи стихи выбрали звезды.
На мероприятие приглашены все желающие школьники и учителя.
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Кстати, с 12 по 16 май в Киеве состоится Международный вокально-хоровой конкурс-фестиваль «Victoria».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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