В столице зарегистрировались почти 37 тысяч вынужденных переселенцев: откуда переехали
За неделю зарегистрировались более 10 тысяч человек. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей.
В городе зарегистрировали уже почти 37 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за полномасштабного российского вторжения.
«За более чем неделю количество зарегистрированных в Киеве внутренне перемещенных лиц увеличилось на более 10 тысяч человек. На сегодняшний день в городе 36852 внутренне перемещенные лица,— рассказала замглавы КГГА Марина Хонда.— Больше зарегистрировано в Дарницком районе — 5833 человека и Оболонскому — 4300».
По ее словам, в Киеве больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. То есть из тех регионов, где недавно продолжались или сейчас продолжаются боевые действия.
Она также добавила, что выплата государственной помощи, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 332, за март и апрель 2022 года будет осуществлена всем внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц.
< >Начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, переместившимся с территорий, продолжающихся активные действия или находящихся во временной оккупации, окружении. Также помощь будут получать внутренне перемещенные лица, чье жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие боевых действий и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь.
Перечень территориальных общин, находящихся в районе проведения военных действий или находящихся во время , в окружении, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.