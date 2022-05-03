В столице зарегистрировались почти 37 тысяч вынужденных переселенцев: откуда переехали

magictr | 03.05.2022 | Новости | Комментариев нет

За неделю зарегистрировались более 10 тысяч человек. Фото: Борис Корпусенко

В Киеве больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей.

В городе зарегистрировали уже почти 37 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших дома из-за полномасштабного российского вторжения.

«За более чем неделю количество зарегистрированных в Киеве внутренне перемещенных лиц увеличилось на более 10 тысяч человек. На сегодняшний день в городе 36852 внутренне перемещенные лица,— рассказала замглавы КГГА Марина Хонда.— Больше зарегистрировано в Дарницком районе — 5833 человека и Оболонскому — 4300».

По ее словам, в Киеве больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. То есть из тех регионов, где недавно продолжались или сейчас продолжаются боевые действия.

Она также добавила, что выплата государственной помощи, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 332, за март и апрель 2022 года будет осуществлена ​​всем внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц.

< >Начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, переместившимся с территорий, продолжающихся активные действия или находящихся во временной оккупации, окружении. Также помощь будут получать внутренне перемещенные лица, чье жилье разрушено или непригодно для проживания вследствие боевых действий и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь.

Перечень территориальных общин, находящихся в районе проведения военных действий или находящихся во время , в окружении, утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

В столицы зарегистрировались почти /></p> <p>Напомним, в Украине заработал проект «Там где вас ждут», призванный упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гуманитарной помощи на новом месте тем украинцам, которые в вынуждены оставлять свои дома из-за войны войны. </p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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