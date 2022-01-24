В столице заработали 5 новых автобусных маршрутов: схемы движения
На всех маршрутах курсируют автобусы большой и сверхбольшой вместимости со 100% уровнем низкого пола. Фото: Алексей Самсонов
На прошлой неделе в Киеве по новым машрутам начали курсировать автобусы №№ 22, 36, 50, 57 и 105.
Из них три маршрута дублируют схемы маршрутных такси. В частности, трасса автобусного маршрута № 22 полностью дублирует схему маршрутного такси № 220, маршрут № 50 дублирует схему маршрутного такси № 500 и № 57 дублирует схему маршрутного такси № 576. Отныне указаны маршрутные такси, которые принадлежали КП /p>
На всех маршрутах курсируют автобусы большой и сверхбольшой вместимости со 100% уровнем низкого пола.
«Мы неоднократно говорили о том, что город будет постепенно отходить от маршрутных такси и, соответственно, будет улучшать качество перевозок. В целом за последние 7 лет КП «Киевпасстранс» прекратил работу своих 35 маршрутных такси. Часть из них переведена в привычный режим работы, то есть заменена «маршруткой» новыми комфортабельными автобусами. Кроме того, за 5 годов на автобусные маршруты вышли дополнительно 150 новых комфортабельных автобусов»,— отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По информации КП «Киевпасстранс», движение маршрутов организовано следующим образом:
– автобус № 22 «Улица Тростянецкая — улица Медовая» по следующей схеме: улица Тростянецкая — улица Архитектора Вербицкого — улица Декабристов (в обратном направлении — улица Ревуцкого) Проспект Николая Бажана — Южный город Проспект — Севастопольская площадь— улица Святослава Храброго (Народного Ополчения);
— автобус № 36 «Улица Сырецкая— станция метро «Дорогожичи» по следующей схеме: улица Кирилловская— Сахарный переулок Сырецкая — улица Ольжича — улица Елены Телиги — улица Юрия Ильенко, в обратном направлении — улица Оранжерейная — улица Дорогожицкая — улица Елены Телиги — улица Ольжича — улица Сырецкая<<>
– автобус № 57«Станция метро «Академгородок» — авторынок «Чапаевка» по следующей схеме: проспект Академика Палладина (от улицы Академика Ефремова) — Кольцевая дорога — улица Академика Заболотного — Столичное шоссе (в обратном направлении Днепровское
— автобус № 105 «Улица Тростянецкая— Бориспольское шоссе» по следующей схеме: Улица Тростянецкая— улица Архитектора Вербицкого — улица Армянская — улица Ташкентская — шоссе (Дарницкое лесничество) — Бориспольское шоссе, 41-В.
Оплата проезда осуществляется исключительно путем валидации электронного билета (электронная карта, QR-код, карта киевлянина, ученический электронный билет). Перевозка пассажиров льготных категорий обеспечивается без ограничений. В автобусах контроль за оплатой проезда осуществляют контролеры пассажирского транспорта КП «Киевпасстранс».
Сегодня вечером отменяются четыре вечерних рейсов городской электрички.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»