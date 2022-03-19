В столице заработала круглосуточная линия доверия

magictr | 19.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице заработала круглосуточная линия доверия ></p> <p>Звонки с мобильного бесплатны. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>Для киевлян, нуждающихся в психологической поддержке профессионалов, в столице создали ряд возможностей.</p> <p>Консультации предоставляются на безвозмездной основе. При этом консультанты — штатные сотрудники коммунальных лечебных заведений, поэтому гарантированно имеют соответствующую квалификацию и опыт.</p> <p>«Киевские специалисты взяли на себя дополнительную работу и в определенные часы консультируют киевлян, в частности, и в свое свободное время. Я благодарю наших специалистов, которые не только не оставили свое дело, а работают с дополнительной нагрузкой, чтобы помочь наибольшему количеству людей», — отметила <strong>директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.</strong></p> <p>< p><strong>Линия доверия</strong> работает по номеру: <br />0800501212 — круглосуточно, бесплатно с мобильного.</p> <p>Как отмечают специалисты, у любого сегодня с вполне объективных причин могут произойти эпизоды грусти, тревоги и отчаяния. В этот момент лучше не оставаться наедине с самим собой, а довериться профессионалам.</p> <p><strong>Телефоны психологов КНП «Клиническая больница «ПСИХИАТРИЯ»:</strong></p> <ul> <li>( 097) 163-99-38 — Галкина Зоряна Николаевна (психолог), с 08:00 до 12:00;</li> <li>(066) 759-23-11 — Долгопятая Инна Павловна (врач-психолог) , с 12:00 до 17:00;</li> <li>(067) 900-91-98 — Ревунец Анна Викторовна (врач-психолог), с 17:00 до 22:00;</li> <li >(063) 056-00-26 — Шубина Алена Анатольевна, с 06:00 до 10:00;</li> <li>(050) 699-16-23 — Федосова Людмила Алексеевна, с 10:00 до 14:00; ;</li> <li>(067) 279-44-34 — Белая Наталья Ивановна, с 18:00 до 22:00;</li> <li>(096) 443-81-07 — Романец Татьяна Юрьевна, с 22:00 до 02:00;</li> <li>(063) 527-19-97 — Назаренко Игорь Петрович, с 02:00 до 06:00.</li> </ul> <p>< strong>Телефоны для психиатрического консультирования и психологической поддержки детей и подростков:</strong></p> <ul> <li>детский психиатр (для детей 1-12 лет)— Харитонов Владимир Игоревич, (067) 990-43-74 (Viber);</li> <li>детский (подростковый) психиатр (для детей 12-18 лет) — Змушко Полина Юрьевна, (063) 366-02-56 (Viber);</li> <li>детский клинический (специальный) психолог— Клименко Иван Сергеевич, (063) 383-70-77 (Viber).</li> </ul> <p>Напомним, украинцы могут бесплатно проконсультироваться с врачами частных клиник через Helsi.me.Все онлайн приемы бесплатные, даже если граждане обращаются к врачам частным медицинским окладов.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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