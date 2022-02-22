В столице заработала инклюзивная модельная школа
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организатор проекта Ольга Акимова
«Курс охватывает десять занятий, которые будут проходить раз в неделю и будут продолжаться по полтора часа с перерывами. Мы решили сильно не перегружать наших учеников и разработали программу таким образом, чтобы им было интересно. Кстати, у нас нет инклюзивных ограничений. Подростки, которые плохо слышат, видят или имеют аутизм, или есть синдром Дауна — могут у нас учиться», — рассказывает Ольга.
По словам организатора , обучающая программа содержит такие темы, как основы моделинга, фотопозировки, актерское мастерство, формирование модельного портфолио, развитие социальных сетей, основы разделения показов, основы макияжа, уход за собой.
После завершения обучения у учеников будет выпускной, во время которого они продемонстрируют своим родным чего добились, научились, это будет первое их выступление. Важно и то, что после завершения курса, с моделями, будут продолжать взаимодействовать. -shkola-752aa14.jpg» alt=»В столице заработала инклюзивная модельная школа» />
уроки и ивенты и дальнейшее сотрудничество с учениками бесплатное
У выпускников будет возможность попробовать себя в роли модели, продефилировать на показах одежды от украинских и европейских дизайнеров, проявить себя в различных мероприятиях социального направления, фестивалях, продемонстрировать свои актерские умения в украинском кинематографе, в частности в сериалах, сняться в сексе. Нашими партнерами будут и люди с инвалидностью. Следовательно, мы будем приглашать к проекту дизайнеров, парикмахеров, визажистов, стилистов, имеющих инвалидность»,— уточняет Ольга.
Также Акимова добавила, что уроки и ивенты и дальнейшее сотрудничество с учащимися бесплатное. Для людей с инвалидностью будет сделано, как говорят «все под ключ» ». Все расходы мы берем на себя, ученикам ничего не нужно платили. Главное, чтобы они много работали над собой, учились, развивались, быть преданными, знали, готовы ли они идти дальше.
У выпускников будет возможность попробовать себя в роли модели
Но есть определенные требования у меня, как у организатора, чтобы они не пропускали занятия, не опаздывали, ведь у нас мало времени и очень амбициозные планы», — отмечает Акимова. —¦Не будет такого, что подростки просто посещают лекции и все, им нужно будет изучить историю моделинга, в частности, историю жизни выдающихся моделей и многое другое.
Главный месседж инклюзивной школы заключается в том, чтобы общество толерантно относилось к людям с инвалидностью, а они в свою очередь, жили счастливой жизнью.
Виктория ГРЕБИНЬ, « Киев »