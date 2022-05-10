В столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

magictr | 10.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице заработал& ТРЦ, от российской агрессии

10 мая для посетителей открывается ТРЦ Lavina. Фото из открытых источников

10 мая для посетителей открывается ТРЦ Lavina.

Работать более 100 магазинов одежды и обуви, косметики, украшений, техники, игрушек и детских товаров, а также около 20 заведений питания. p>

В столице заработал ТРЦ, который

В  столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

В столице заработал ТРЦ, который&nbsp

В  столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

В столице заработал ТРЦ, который

В  столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

В столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

В столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии

ТРЦ Lavina Mall будет работать ежедневно 19:00.
Адрес: ул. Берковецкая, 6Д

Напомним, в марте кафиры обстреляли торгово-развлекательный центр

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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