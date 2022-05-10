В столице заработал ТРЦ, пострадавший от российской агрессии
10.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
10 мая для посетителей открывается ТРЦ Lavina. Фото из открытых источников
10 мая для посетителей открывается ТРЦ Lavina.
Работать более 100 магазинов одежды и обуви, косметики, украшений, техники, игрушек и детских товаров, а также около 20 заведений питания. p>
ТРЦ Lavina Mall будет работать ежедневно 19:00.
Адрес: ул. Берковецкая, 6Д
Напомним, в марте кафиры обстреляли торгово-развлекательный центр
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»