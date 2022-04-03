В столице заработает центр оформления и выдачи загранпаспортов
Он открывается вместо центров «Паспортный сервис». Фото из открытых источников
В центре можно подать документы для оформления новой ID-карты или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и забрать готовые документы.
Из-за российской агрессии и введения на территории нашего государства военного положения работу столичных центров обслуживания граждан «Паспортный сервис» пришлось остановить. Но вместо этого открыли временный центр оформления и выдачи паспортных документов — он будет работать по адресу: г.Киев, ул. Анны Ахматовой, 13-Е. =»В столице заработает центр оформления и выдачи загранпаспортов» />
Начиная с 4 апреля 2022 года (понедельник) в этом центре будет возможно
- подать документы для оформления новой ID-карты или паспорта гражданина Украины для выезда за границу (оформление будет осуществляться ТОЛЬКО через предварительную запись в электронной очереди с сайта «Паспортного сервиса: https://pasport.org.ua/solutions/e-queue);
- получить готовые ID-карты или загранпаспорта, документы для оформления которых граждане подавали через центры «Паспортного сервиса» в Киеве и Вишневом до начала войны.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: данная информация касается только тех документов, по которым граждане получили от нас SMS-сообщения (сообщения будут отправляться, начиная с 01.04.2022г.).
График работы временного центра: с понедельника по субботу, с 10:00 до 17:00
Телефоны для справок:
— общие вопросы — +38(044)597-87 -77;
— Только по получению готовых документов — 067-447-02-92, 050-472-57-55.
Напомним, столичные ЦНАПы работают по будням: какие услуги предоставляют.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»