В столице запустили театральную стриминговую платформу Dramox
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Отныне поклонники театрального искусства из самых отдаленных уголков страны могут смотреть представления известных украинских и мировых театров прямо дома.
DRAMOX— это чешский потоковый сервис. Репертуар онлайн-театра составляет более 200 записей от 132 театров из 22 разных стран. На сегодняшний день на стриминговой платформе уже собрана самая большая коллекция украинского театрального контента. Каждое представление проходит тщательный предварительный отбор и должно получить высокие оценки от профессионалов театрального дела и критики, работающих в специализированных отделах компании и занимающихся непосредственным обновлением контента онлайн-театра.
Запуск онлайн театра будет способствовать популяризации украинского театра . Фото: PR служба проекта
На сегодняшний день уже можно посмотреть десятки представлений в постановке 18 театров: Львовская Национальная опера, Театр имени Леси Украинки, Театр 360 градусов, Театр на левом берегу Днепра, Одесский драматический театр имени Василька, театры «ДАХ», «Золотые ворота» », «Актер» и другие.
Также, на официальном сайте DRAMOX, зрители могут увидеть представления разных мировых театров с субтитрами на украинском языке. Также в планах есть создание субтитров к украинским спектаклям на иностранных языках для расширения зрительской аудитории.
По словам инициаторов проекта, они стремятся сделать театр более близким и доступным каждому. Предполагается, что украинский контент будет постоянно расширяться: каждые две недели будут добавляться новые спектакли театров со всей страны. strimingovu-platformu-dramox-abd4d03.jpg» alt=»В столице запустили театральную стриминговую платформу Dramox» />
Команда проекта стремится сделать театр доступным каждому. Фото: PR служба проекта
«Я очень рад, что мы можем предложить зрителям лучше всего из украинского театра и поддержать украинскую культуру. Мы делаем и будем делать все возможное для максимальной поддержки театра в Украине», — рассказывает Радим Горак — один из основателей DRAMOX.
В честь старта в Украине, для поддержки украинской культуры, все 100% средств, полученных от просмотра украинских и мировых представлений в первые два месяца, будут направлены в украинские театры.
Свои представления на онлайн платформе представили уже 18 украинских театров. Фото: PR служба проекта
«Когда нам написали с самой крутой мировой платформы DRAMOX и сообщили, что мы в „Театр 360 градусов“ снимаем театр так, как еще до них я поняла, что они наши единомышленники, партнеры и люди с общими ценностями. Я безгранично радуюсь, что теперь эта платформа есть в Украине, что там есть украинские представления рядом с мировыми театральными хитами», — рассказывает соучредительница и продюсер проекта «Театр 360градусов».
Пересматривая представления украинских театров на DRAMOX, зрители из Украины и всего мира также будут поддерживать украинскую культуру, ведь 50% абонплаты будут направляться театрам, создателям и актерам. Кроме того, можно поддержать конкретный театр непосредственно с помощью вкладов. Например, в Чехии менее чем за 1 год и 3 месяца с момента запуска платформа собрала полмиллиона евро для театров страны.
DRAMOX можно смотреть в качестве HD и 4K на телевизорах со smart TV и в приложениях для смартфонов на базе Android и iOS. Онлайн-театр работает по подписной модели: месячная подписка стоит 299 гривен, а цена годовой подписки составляет 2990 гривен.
Презентация онлайн-театра собрала известных деятелей украинского театрального сообщества: Даша Малахова и Наталья Чижова, Лариса Кадочникова, Лидия Яремчук, Степан Стасюк, Борис Курицын, Наталья Доля, Ксения Ромашенко, Андрей Палатный, Анастасия Гайшенец, Павел Казанцев, Дмитрий Весельский, а также режиссер Семен Горов, дизайнер Серж Смолин, и продюсер Алексей Гладушевский.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»