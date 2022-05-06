В столице запрещено посещать леса: причина
Главная задача города — не допустить пожаров. Фото: из открытых источников
Городские власти напоминают: продолжает действовать запрет посещать столичные леса — как пешком, так и с помощью транспортных средств, в том числе и велосипедов.
Граждане будут нести административную ответственность за нарушения, а за разведение костра или поджоги на территории лесов. Штраф за это для граждан может достигать нескольких десятков тысяч гривен.
«Мы входим в период повышенного риска возникновения лесных пожаров. Лесопарковые хозяйства уже проводят превентивную работу, чтобы избежать пожаров в лесах»,— во время совещания с привлеченными к ликвидации лесных пожаров службами и подразделениями отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам сформировали 11 подразделов лесоводов для выявления и участия в ликвидации пожаров, подготовляли 20 спецавто и тракторов, 10 наблюдательных вышек. Ведь раннее обнаружение воспламенения позволяет оперативно локализовать и не допустить распространения пожара.
«Наша главная задача – не допустить пожаров. И, надеюсь, граждане со всей ответственностью и пониманием отнесутся к запрету сегодня посещать леса, — подчеркнул Петр Пантелеев. — Часть лесных территорий была зоной боевых действий и там могут оставаться взрывоопасные материалы, что существенно усложняет для городских служб процесс ликвидации пожаров и их последствий. Есть более 30 тысяч гектаров леса, за которые отвечают городские службы. Нам необходимо принять все меры для безопасности, в частности, спасателей, которые будут ликвидировать пожары».
Он акцентировал внимание на неотвратимости наказания для тех, кто будет нарушать запрет, создавая опасность как для себя, так и для спасателей и лесников.
«К сожалению, на днях произошло несколько чрезвычайных ситуаций в Киевской области, связанных с пожарами. Нам необходимо быть готовыми к реакции на подобные вызовы в Киеве и пригородной зоне. Именно поэтому работаем в условиях усиленной готовности и необходимости привлечь пиротехнические подразделения при ликвидации пожаров»,— отметил заместитель председателя КГГА.
Напомним, что согласно распоряжению Киевского городского головы № 164 на период действия военного состояния населению запретен лесов в Киеве, а также въезд в транспортные средства и другую технику. Исключением являются транспорт и техника, используемые Вооруженными Силами Украины, Госпогранслужбой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел Украины, Управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»