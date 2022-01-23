В столице задержали девушку, продававшую наркотики и психотропы
В Киеве задержали девушку, продававшую наркотики и психотропы. Фото: прессслужбы Полиции Киева Во время поверхностной проверки у девушки обнаружили 100 упаковок с наркотиками на сумму более 250 тысяч гривен.
К правоохранителям поступила информация о том, что неизвестное лицо распространяет наркотики в Соломенском районе. Девушка предлагала их «клиентам» через сеть интернет, а в дальнейшем сбывала через почтовые отправления, пересылала службами такси или путем «закладок».
Во время попытки в очередной раз сделать закладку, правоохранители задержали девушку для поверхностной проверки и обнаружили у нее более 100 расфасованных пакетиков, вероятно, с мефедроном, марками ЛСД, таблетками «Экстази», солями «Альфа-PVP» и шишками каннабиса, а также с. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы. По ценам «черного» рынка их стоимость составляет более 250 тысяч гривен.
Фигурантку задержали, ею оказалась ранее несудимая, 19-летняя уроженка Николаевской области.
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Нарушители инкриминируют наказание по статье — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
За содеянное ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»