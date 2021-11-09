В столице заболевания гриппом пошло на упадок
Взрослые и дети меньше болеют гриппом. Фото из открытых источников
В Киеве наблюдается снижение заболеваемости на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей. Меньше болеют как взрослые, так и дети.
В столице меньше болеют гриппом. В столице наблюдается снижение заболеваемости на 5,8% по сравнению с предыдущей неделей. Меньше болеют как взрослые, так и дети.
В целом за 44-ю неделю 2021 года зарегистрировано 20698 больных гриппом и ОРВИ, в частности, и на COVID-19. Так, детей заболело — 6494 (снижение на 13,9%), взрослых — 14204 лица (снижение на 1,6%). ребенок. Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».
Медики напоминают, что киевляне могут предотвратить тяжелое течение болезни. Для этого необходимо вакцинироваться.
С10 до 14 ноябряв Киеве состоится пилотный проект «Вакцинация против гриппа в аптеках».
Аптеки, участвующие в пилотном проекте, расположены в Киеве по адресам (вакцинация проводится с 8:00 до 20:00): ул. Ярославов Вал, 20; ул. Московская, 46/2; ул. Большая Васильковская, 112А; ул. Дмитриевская, 2; ул. Срибнокильская, 2А.
Обзор врача, консультация, сама манипуляция — бесплатные, заплатить нужно только за саму вакцину. Специальной подготовки вакцинация против гриппа не нуждается.
Прививка от гриппа в Украине проводится вакциной «ВАКСИГРИП ТЕТРА» и «ДжиСи Флю».
Напомним, что с понедельника, 1 ноября, столица находится в «красной» карантинной зоне, однако ограничения практически не касаются вакцинированных. «Вечерний Киев» подготовил исчерпывающий перечень пунктов прививки против COVID-19, где киевлянам можно сделать инъекцию. В частности, можно вакцинироваться в более чем 30 временных вакцинальных пунктах крупных торговых центров столицы
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»