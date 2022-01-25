В столице увеличивается количество больных гриппом
Сейчас 60% больных — взрослые. Фото из открытых источников
За третью неделю 2022 года зарегистрировано 16891 больного гриппом и ОРВИ, в частности, и на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога почти на 30%. Об этом сообщили в ГУ «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава».
В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 41,8% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще болеют взрослые — 10292 человека (рост на 46,7%).
Хотя, и среди детей увеличивается распространение вирусов, в общей сложности 6599 (рост на 34,8%). Из них 55,5% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3661 случай среди школьников.
В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 560 человек, из них 145 — дети.
К слову, в начале декабря 2021 меры по защите киевлян от гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2021-2022 годов. А в ноябре прошлого года для украинских медиков бесплатно передали 30 тысяч доз вакцины от гриппа.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»