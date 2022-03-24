В столице увеличились объемы габаритных отходов из-за повреждений домов
В столице ежедневно убирают мусор. Фото: КГГА
Коммунальное предприятие «Киевкоммунсервис» и другие предприятия-перевозчики, работающие с им по договору, продолжают функционировать в штатном режиме.
Ежедневно по улицам столицы курсирует до 90 мусоровозов, которые забирают мусор, в частности габаритное, образующееся в результате обстрелов. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, на ежедневное изменение для предоставления услуг привлекаются до 300 работников— водителей и погрузчиков.
« К сожалению, увеличились объемы габаритных отходов из-за повреждений домов, однако совместно с работниками коммунальных управляющих компаний территории оперативно упорядочиваются»,— сказал Петр Пантелеев.
Он также отметил, что продолжает работать и принимать отходы столичный мусоросжигательный завод ».
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»