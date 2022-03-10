В столице увеличили количество пунктов предоставления неотложной стоматологической помощи: адреса
График работы и адреса могут изменяться. Фото из открытых источников
Из-за большого количества обращений киевлян по поводу острой зубной боли, на правом берегу столицы открыли два дополнительных подразделения неотложной стоматологической помощи
Неотложная стоматологическая помощь безвозмездно предоставляется подразделениями КНП «Киевская стоматология» 00 до 16:00.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург обратила внимание, что город живет в условиях военного положения, поэтому график работы и адреса могут меняться. Поэтому целесообразно перед приездом убедиться, как работает конкретное заведение по предоставляемым телефонам. /strong>
Филиал № 4 — ул. А. Навои, 1 (хирург, терапевт, детский), (044) 512-16-47
Филиал № 3 — ул. А. Вербицкого, 3-Б (хирург, терапевт), (044) 564-61-84
Челюстно-лицевое отделение КГКБ № 1 (хирургическая стоматология) — ул. Харьковское шоссе, 121, (044) 561-17-30
Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи— ул. Братиславская, 3, (097) 366-81-85
Правый берег
Филиал № 2 — ул. Малиновского, 9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог), (044) 419-20-70, (050) 443-67-63
Лечебное подразделение № 3 — ул. Ильенко, 69-А (хирург, терапевт, детский), (067) 449-31-10
Филиал № 5 — ул. Кирилловская, 119/1 (врач стоматолог-хирург), с 11:00 до 16:00, (093) 579-11-93, (098) 897-77-72
Филиал № 7— ул. Львовская, 1/9 (врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт), (044) 452-34-23, (067) 766-98-53.
Также город обеспечивает лиц, что относятся к социально незащищенным категориям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, продуктовыми наборами. Заявки можно оставить в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»