В столице устроят вечеринку электронной музыки, чтобы приобрести протез парню

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У  электронной музыки, чтобы приобрести протез парню

Парню нужна поддержка. Скрин сайта

24 декабря в клубе Keller состоится благотворительная вечеринка электронной музыки на которой будут собирать средства для Артема Волынца. Артем мечтал стать футболистом, но из-за врожденного порока ноги вынужден ставить протез и временно забыть о спорте, не о танцах.

Диджеи киевской электронной сцены и клуб Keller решили, что в канун Нового года нужно сделать доброе дело. Они устраивают благотворительную вечеринку, средства с которой пойдут на новый протез, который будет расти вместе с ногой парня.

«Каждый из нас занимается своим делом и проводит время так, как любит, а также вносит свой вклад в чтобы окружающий мир становился лучше и счастливее. Поэтому есть возможность объединить отдых и качественную музыку вместе с благотворительностью и помочь нуждающемуся»,— комментируют организаторы.

Вечерку поддержали мощным лайн-апом: Nastya Muravyova, Detcom, Garik Pledov, , Bru& Dolu, Cheka, Cold Altair, Inada, Dmitri Vinnichenko.

Если вы не можете посетить благотворительную вечеринку, Артему можно помочь и так: по номеру карты ПриватБанка 5169 3305 1504 5851 (ключ до фонда БФ «Крона» Мацибох Елена Геннадиевна). Назначение платежа «помощь Артему Волынцу».

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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