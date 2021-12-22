В столице устроят вечеринку электронной музыки, чтобы приобрести протез парню
Парню нужна поддержка. Скрин сайта
24 декабря в клубе Keller состоится благотворительная вечеринка электронной музыки на которой будут собирать средства для Артема Волынца. Артем мечтал стать футболистом, но из-за врожденного порока ноги вынужден ставить протез и временно забыть о спорте, не о танцах.
Диджеи киевской электронной сцены и клуб Keller решили, что в канун Нового года нужно сделать доброе дело. Они устраивают благотворительную вечеринку, средства с которой пойдут на новый протез, который будет расти вместе с ногой парня.
«Каждый из нас занимается своим делом и проводит время так, как любит, а также вносит свой вклад в чтобы окружающий мир становился лучше и счастливее. Поэтому есть возможность объединить отдых и качественную музыку вместе с благотворительностью и помочь нуждающемуся»,— комментируют организаторы.
Вечерку поддержали мощным лайн-апом: Nastya Muravyova, Detcom, Garik Pledov, , Bru& Dolu, Cheka, Cold Altair, Inada, Dmitri Vinnichenko.
Если вы не можете посетить благотворительную вечеринку, Артему можно помочь и так: по номеру карты ПриватБанка 5169 3305 1504 5851 (ключ до фонда БФ «Крона» Мацибох Елена Геннадиевна). Назначение платежа «помощь Артему Волынцу».
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»