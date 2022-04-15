В столице урегулировали вопросы финансовой помощи коммунальным учреждениям культуры во время войны
За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета. Фото: Киевсовет
Во время военного положения и еще шесть месяцев учреждения культуры не осуществляют возвращение финансовой помощи и подачу отчетности об использовании финансовой помощи из бюджета города Киева на возвратной безвозмездной основе.
Такое решение было принято сегодня, 15 апреля, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва большинством депутатов.
По словам депутатки Киевской городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктории Мухи, в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины киевские коммунальные учреждения культуры по объективным причинам не имеют возможности выполнять условия предоставления финансовой помощи из бюджета города Киева на возвратной безвозмездной основе, которую они получают на создание художественного продукта«Киевский городской совет принял важное решение для коммунальных учреждений культуры территориальной громады города Киева и возобновления их деятельности. Поэтому во время действия военного положения, а также в течение срока до шести месяцев со дня окончания, прекращения или отмены форс-мажорных обстоятельств учреждения культуры не осуществляют возврат финансовой помощи и подачу отчетности об использовании финансовой помощи из бюджета города Киева на возвратной безвозмездной основе. А срок действия их договоров будет продлен на соответствующий период»,— отметила Виктория Муха.
Депутат добавила, что городская власть способствует развитию сферы культуры в столице и предоставляет дополнительные социальные гарантии для киевских коммунальных учреждений культуры.
Также сегодня в Киевсовете утвердили календарь памятных дат на 2022 год. В плане предусмотрено празднование знаковых памятных дат в истории и юбилеях участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, украинских общественных деятелей, диссидентов, журналистов, искусствоведов и писателей, которые за жизнь были участниками борьбы за независимость Украины.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»