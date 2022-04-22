В столице уже 815 укрытий подключили к интернету
Провайдеры, инженеры, монтажники — невидимые герои Киева. Фото со страницы Петра Оленича
Проект внедряет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами.
Еще в начале марта в столице создали платформу, на которой киевляне подавать заявки на подключение, а к инициативе. столицы уже 815 укрытий подключили к интернету» />
В настоящее время получено 1145 заявок, присоединились 29 провайдеров.
«Провайдеры, инженеры, монтажники — это настоящие невидимые герои Киева и Украины. Спасибо за работу!»,— отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Провайдеры, инженеры, монтажники — невидимые герои Киева. Фото со страницы Петра Оленича 815 укрытий подключили к интернету /> Провайдеры, инженеры, монтажники — невидимые герои Киева. Фото со страницы Петра Оленича 815 укрытий подключили к интернету» />
815 укрытий в столице подключены к интернету. Фото со страницы Петра Оленича
Отправить заявку и просмотреть карту с подключенными хранилищами возможно по ссылке: https://wifi.kyivcity.gov.ua/.
Также городские власти обратились к производителям и поставщикам зарядных станций для гаджетов с просьбой присоединиться к обеспечению станций метро Киева устройствами, чтобы у киевлян была постоянная связь.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»