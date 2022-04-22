В столице уже 815 укрытий подключили к интернету

magictr | 22.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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Провайдеры, инженеры, монтажники — невидимые герои Киева. Фото со страницы Петра Оленича

Проект внедряет Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА совместно с интернет-провайдерами.

Еще в начале марта в столице создали платформу, на которой киевляне подавать заявки на подключение, а к инициативе. столицы уже 815 укрытий подключили к интернету» />

В настоящее время получено 1145 заявок, присоединились 29 провайдеров.

«Провайдеры, инженеры, монтажники — это настоящие невидимые герои Киева и Украины. Спасибо за работу!»,— отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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815 укрытий в столице подключены к интернету. Фото со страницы Петра Оленича

Отправить заявку и просмотреть карту с подключенными хранилищами возможно по ссылке: https://wifi.kyivcity.gov.ua/.

Также городские власти обратились к производителям и поставщикам зарядных станций для гаджетов с просьбой присоединиться к обеспечению станций метро Киева устройствами, чтобы у киевлян была постоянная связь.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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