В столице ухудшилось качество воздуха: киевлян просят не выходить на улицу
В Киеве загрязнен воздух. Фото: из открытых источников
В частности, зафиксировано превышение концентраций пыли.
В Киеве установлено ухудшение качества воздуха. В частности, наблюдается превышение концентраций пыли.
Об этом написал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.
Ухудшение качества воздуха произошло из-за пожаров на окраинах столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожарах на индустриальных объектах, а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра.
«Превышение концентраций других загрязняющих веществ, по которым осуществляются наблюдения— оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода, сероводорода, не обнаружено»,— написал Петр Пантелеев.
По информации атмосферном воздухе в ночь на 19 марта превышала предельную допустимую в 2-3 раза.
Концентрации других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород) также возросли, но превышение предельно допустимых концентраций не было выявлено.
марта наблюдается постепенное улучшение качества воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций по состоянию на эту минуту отсутствуют.
В КГГА советуют киевлянам следовать советам в таких случаях:
- Не выходить на улицу.
- Использовать защитные маски, желательно с маркировкой FFP2.
- Пить много воды.
- Закрыть окна дома и завесить их влажными простынями. Это сдержит попадание грязного воздуха.
- Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.
Напомним, смог затянул с утра практически всю столицу. В воздухе ощутим сильный запах горелого. Задымление и неприятный запах в Киеве возникли из-за пожара на мусорной свалке возле с. Новые Петровцы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»