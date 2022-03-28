В столице убирают парки и выращивают цветы
Озеленители убирают зеленые зоны города, проводят весенний уход за деревьями и кустами. Фото: КГГА Несмотря на то, что город живет в условиях военного положения, не прекращаются работы по благоустройству и озеленению. В Киеве по состоянию на 28 марта работает почти 700 озеленителей профильных районных коммунальных предприятий. Работники убирают зеленые зоны города, проводят весенний уход за деревьями и кустами, удаляют аварийные и сухостойные деревья и начинают высаживать новые.
Озеленители убирают зеленые зоны города, проводят весенний уход за деревьями и кустами. Фото: КГГА
«В Киеве много работы и городские службы работают, демонстрируя слаженность и отдачу. Это касается и озеленения и приведения в порядок парков и скверов. Как сообщает городской „Киевзеленстрой“, к работам задействовали почти 80 единиц техники», — отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Озеленители убирают зеленые зоны города, проводят весенний уход за деревьями и кустами. Фото: КГГА
В киевских теплицах 75 работников выращивают цветы для столичных парков, скверов, бульваров и площадей. О столичных лесах сегодня заботятся 113 лесников и привлечено 27 единиц различной техники.
Озеленители убирают зеленые зоны города, проводят весенний уход за деревьями и кустами. Фото: КГГА Петр Пантелеев также напомнил о жестком запрете в стране курить сухости.
Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных дорог и парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:
- для граждан: 180 — 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 — 6120 грн);
- для должностных лиц: 900 — 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 — 21420 грн).
Штраф, за обжиг растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:
- для граждан: 360 — 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 — 12240 грн.);
- для должностных лиц: 1260 — 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 — 30600 грн).
Напомним, в Киеве в среду, 30 марта, Центр альтернативного озеленения раздаст киевлянам саджанцы ерев для озеленения придомовых территорий.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»