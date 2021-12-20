В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото

magictr | 20.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В столице впервые зажгли парламентскую елку : фото

В День святого Николая парламентарии положили начало новой традиции. Фото: прессслужба Верховной Рады

У Верховной Рады на площади Конституции торжественно зажгли 14-метровую новогоднюю елку.

Церемония состоялась в День святого Николая, 19 декабря. Участие в воспалении новогодних огней на елке приняли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

Они вместе с другими гостями заслушали новогодне-рождественские произведения в украинском исполнении народного хора имени Григория Веревки.

В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото

Стефанчук и Корниенко пели вместе со знаменитым хором Веревки

«Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки», — отметил Руслан Стефанчук.

В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото

Здание Верховной Рады подсветили голубым цветом

Праздничные огни на елке зажег Святой Николай. Украшают новогоднее дерево 500 специальных трехмерных игрушек и 10 тысяч лампочек на гирляндах. Рядом расположены подсвеченные 3D-фигуры елок и оленей, а также установка-фоторамка. По случаю новогодне-рождественских праздников здание Верховной Рады подсветили голубым цветом. -foto-d47bba6.jpg» alt=»В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото» />

Праздничные огни на елке зажег Святой Николай

А днем ​​ранее, 18 декабря на Софиевской площади традиционно засветили главную ялинку . Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек. Все они вместе с мэром Виталием Кличко громко отсчитывали секунды до официального открытия.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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