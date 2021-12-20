В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото
В День святого Николая парламентарии положили начало новой традиции. Фото: прессслужба Верховной Рады
У Верховной Рады на площади Конституции торжественно зажгли 14-метровую новогоднюю елку.
Церемония состоялась в День святого Николая, 19 декабря. Участие в воспалении новогодних огней на елке приняли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.
Они вместе с другими гостями заслушали новогодне-рождественские произведения в украинском исполнении народного хора имени Григория Веревки.
Стефанчук и Корниенко пели вместе со знаменитым хором Веревки
«Впервые за всю историю парламента Украины мы положили начало новой традиции. Это открытие парламентской елки», — отметил Руслан Стефанчук.
Здание Верховной Рады подсветили голубым цветом
Праздничные огни на елке зажег Святой Николай. Украшают новогоднее дерево 500 специальных трехмерных игрушек и 10 тысяч лампочек на гирляндах. Рядом расположены подсвеченные 3D-фигуры елок и оленей, а также установка-фоторамка. По случаю новогодне-рождественских праздников здание Верховной Рады подсветили голубым цветом. -foto-d47bba6.jpg» alt=»В столице впервые зажгли парламентскую елку: фото» />
Праздничные огни на елке зажег Святой Николай
А днем ранее, 18 декабря на Софиевской площади традиционно засветили главную ялинку . Зажечь 31-метровую искусственную красотку пришли несколько тысяч человек. Все они вместе с мэром Виталием Кличко громко отсчитывали секунды до официального открытия.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»