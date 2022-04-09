В столице возобновляют работу сети оптик: адреса

magictr | 09.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице возобновляют работу сети оптик : адреса

Киевляне могут проверить зрение и заказать очки. Фото из открытых источников

На карте в приложении «Киев Цифровой» обновляют карту бизнеса столицы, который сейчас работает. В частности, добавляются и адреса сетей оптик.

Город обращается в сети салонов оптики с просьбой возобновить работу, чтобы люди имели возможность приобрести или заменить очки или линзы. ; контактные линзы, растворы и аксессуары и изготовление очков в недельный срок.

Также сеть предлагает офтальмологическую консультацию на бесплатной основе в условиях военного положения для бойцов ВСУ и ТРо. работают по адресам:

  • Оболонский проспект 47/42 (ТЦ «Оазис», ст. м. «Героев Днепра»).
    Контактный телефон: 044 332 2081
    График работы: 10:00–16:00
  • ул. Семьи Сосниных, 17 (ТЦ «Ашан»).
    Контактный телефон: 044 332 2087
    График работы: 10:00–15:00
  • ул. Святошинская 28-А, (г. Вишневое, 3, ТЦ «Novus»).
    Контактный телефон: 044 332 2089
    График работы: 10:00–17:00
  • б -р Вацлава Гавела, 54/26
    Контактный телефон: 044 332 2083
    Работает по предыдущему звонку.
  • ул. Большая Кольцевая, 4-Ф (ТЦ «Променада парк», Петропавловская Борщаговка).
    Контактный телефон: 044 332 2088
    График работы: 10:00–17:00

< Напоминаем, что столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой». Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.

В течение последних 10 дней в столице возобновили работу более 900 предпринимателей. Сегодня в городе работают продуктовые магазины, аптеки, банки и заведения питания.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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