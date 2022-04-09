В столице возобновляют работу сети оптик: адреса
Киевляне могут проверить зрение и заказать очки. Фото из открытых источников
На карте в приложении «Киев Цифровой» обновляют карту бизнеса столицы, который сейчас работает. В частности, добавляются и адреса сетей оптик.
Город обращается в сети салонов оптики с просьбой возобновить работу, чтобы люди имели возможность приобрести или заменить очки или линзы. ; контактные линзы, растворы и аксессуары и изготовление очков в недельный срок.
Также сеть предлагает офтальмологическую консультацию на бесплатной основе в условиях военного положения для бойцов ВСУ и ТРо. работают по адресам:
- Оболонский проспект 47/42 (ТЦ «Оазис», ст. м. «Героев Днепра»).
Контактный телефон: 044 332 2081
График работы: 10:00–16:00
- ул. Семьи Сосниных, 17 (ТЦ «Ашан»).
Контактный телефон: 044 332 2087
График работы: 10:00–15:00
- ул. Святошинская 28-А, (г. Вишневое, 3, ТЦ «Novus»).
Контактный телефон: 044 332 2089
График работы: 10:00–17:00
- б -р Вацлава Гавела, 54/26
Контактный телефон: 044 332 2083
Работает по предыдущему звонку.
- ул. Большая Кольцевая, 4-Ф (ТЦ «Променада парк», Петропавловская Борщаговка).
Контактный телефон: 044 332 2088
График работы: 10:00–17:00
< Напоминаем, что столичных предпринимателей призывают поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой». Чтобы добавить информацию, нужно заполнить специальную форму.
В течение последних 10 дней в столице возобновили работу более 900 предпринимателей. Сегодня в городе работают продуктовые магазины, аптеки, банки и заведения питания.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»