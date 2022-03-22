В столице возобновляют проведение плановых операций
С начала военного положения плановые госпитализации были временно прекращены. Фото из архива «Вечернего Киева»
В ситуациях, когда неэкстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации будут проводиться безотказно.
Приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта внесены изменения в предыдущий приказа, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий.
В частности, в настоящее время учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не заняты более 50% кроватого фонда хирургического профиля.
Директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург< /strong>отметила, что в условиях военного положения очевидно есть необходимость иметь резерв кроватей для оказания медицинской помощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить. Та есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство прямо сейчас возможно не является жизненно необходимым показом, однако промедление может привести к критическому ухудшению состояния здоровья. сердце, замена суставов. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы на сохранение здоровья и дальнейшую полноценную жизнь. Поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных кроватей и свободных „рук“ врачей это позволяет», — убеждена Валентина Гинзбург.
По ее словам, человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра (адреса и справочные телефоны можно найти по ссылке.
< Специалист, с учетом состояния пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.
Расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому являются для киевлян бесплатными.
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«Сегодня я провела онлайн-совещания с директорами Центров первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических центров и больниц. обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки» — призвала Валентина Гинзбург. ные и гормональные препараты. Дефицит этого лекарства был вызван логистическими проблемами.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»