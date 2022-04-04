В столице возобновили работу все районные отделения Пенсионного фонда
В одном из отделений. Фото прессслужбы ГУ ПФУ в Киеве
В столице полностью возобновили работу все десять отделов обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины в Киеве.
Март был тяжелым месяцем. В связи с боями вокруг Киева, благодаря безопасности посетителей, прием в отделах обслуживания граждан (ВОГах) временно был прекращен.
Но во время вынужденной паузы фактическая работа с гражданами не прекращалась,— говорят в Главном управлении фонда столицы
Для предоставления консультаций и инструкций— как действовать в условиях, которые были задействованы, были задействованы все возможные каналы коммуникаций: эктронная почта, страница управления в фейсбуке, выездные консультации и различные мессенджеры.
успокаивали киевлян, давали советы, помогали с решением других вопросов, связанных с возникшей.
Как только позволили обстоятельства, с 11 марта ВОГи в столице начали возобновлять прием посетителей.
В ГУ Пенсионного фонда рассказали, что весь март очень большую нагрузку испытывали на себе операторы «горячей» линии. По отдельным номерам количество звонков превышало отметку 200 за день. Именно поэтому гражданам иногда трудно было дозвониться. За неполный март киевлянам было оказано более 20 тыс. различных услуг. атак врага.
В настоящее время отделения пенсионного фонда работают с 9 до 16 часа.
Обслуживание граждан организовано таким образом, чтобы ожидание приема было максимально комфортным и менее длительным. Прием ведут работники еще не в полном составе.
Если вы звоните на «горячую» линию и вам не отвечают, это совсем не означает, что никто не берет трубку. Многоканальная линия может быть перезагружена, поэтому или подождите или позвоните позже.
«Вечерний Киев» писал, что столичный метрополитен сейчас перевозит 15, 5 тысяч пассажиров.
Екатерина НОВОСВЕТНЯ /strong>, «Вечерний Киев»