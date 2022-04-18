В столице возобновили работу еще два сервисных центра МВД

magictr | 18.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице возобновили работу еще два сервисных центра МВД

Всего в городе работает семь сервисных центров. Фото: Главный сервисный центр МВД

Сегодня центры открылись в Святошинском районе.

С 18 апреля заработали сервисные центры МВД по адресам:

№ 8041 — г. Киев, ул. Победы, 20
Тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41

№ 8042 — г. Киев, ул. Туполева, 19
Тел. (044) 374-80-42

Кроме того, в Киеве работают еще 5 сервисных центров МВД.

В столице возобновили работу еще два сервисных центра МВД

Услуги, предоставляемые сервисными центрами МВД

  • Регистрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств, кроме выбраковки ТС
  • Обмен и восстановление водительского удостоверения
  • Международное водительское удостоверение
  • Сдача теоретических экзаменов
  • Сдача практических экзаменов
  • Выдача индивидуальных номерных знаков
  • Выдача свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства
  • Выдача заключения о согласовании переоборудования транспортного средства

Напомним, столицы возобновили работу ЦНАПы: какие услуги предоставляют

Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»

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