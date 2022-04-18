В столице возобновили работу еще два сервисных центра МВД
18.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Всего в городе работает семь сервисных центров. Фото: Главный сервисный центр МВД
Сегодня центры открылись в Святошинском районе.
С 18 апреля заработали сервисные центры МВД по адресам:
№ 8041 — г. Киев, ул. Победы, 20
Тел. (044) 374-80-41, (044) 374-81-41
№ 8042 — г. Киев, ул. Туполева, 19
Тел. (044) 374-80-42
Кроме того, в Киеве работают еще 5 сервисных центров МВД.
Услуги, предоставляемые сервисными центрами МВД
- Регистрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств, кроме выбраковки ТС
- Обмен и восстановление водительского удостоверения
- Международное водительское удостоверение
- Сдача теоретических экзаменов
- Сдача практических экзаменов
- Выдача индивидуальных номерных знаков
- Выдача свидетельства о согласовании конструкции транспортного средства
- Выдача заключения о согласовании переоборудования транспортного средства
Напомним, столицы возобновили работу ЦНАПы: какие услуги предоставляют
Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»