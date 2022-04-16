В столице возобновили работу ЦНАПы: какие услуги оказывают
В Киеве работают уже 9 ЦНАПов. Фото: ЦНАП
Шесть ЦНАПов оформляют паспортные документы, еще три— регистрируют юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
За две недели работы предоставлено почти 2000 административных услуг. Из них около 1400 — лично.
«Постепенно расширяется спектр доступных для горожан услуг. В частности, в городском и 5районных ЦНАПах возобновлен прием документов по паспортным услугам»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Обратиться за оформлением паспортных документов можно в:
- ЦНАП г. Киева— ул. Днепровская набережная, 19-Б;
- ЦНАП Голосеевской РГА — просп. Голосеевский, 42;
ЦНАП Дарницкой РГА— ул. С. Олейника, 21;
- ЦНАП Деснянской РГА— проспект Маяковского, 29;
- ЦНАП Соломенской РГА— просп. Воздухофлотский, 41;
- ЦНАП Шевченковской РГА— бульвар Тараса Шевченко, 26/4.
Еще в трех ЦНАПах возобновлена работа по проведению регистрационных действий юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Подать документы для проведения регистрационных действий можно, обратившись за предыдущей записью в
- Дарницкий ЦНАП (ул. С. Олейника, 21), < /li>
- Днепровский ЦНАП (ул. Харьковское шоссе, 18),
- Оболонский ЦНАП (ул. Маршала Тимошенко, 16) ЦНАПы.
Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр.
С 18 апреля столичные ЦНАПы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Всю актуальную информацию о работе ЦНАП можно получить по телефонам горячей линии: 202-60-38, 202-60-39.
Напомним, с понедельника в Днепровском и Шевченковском районах центры коммунального сервиса возобновят прием потребителей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»