В столице возобновили работу ЦНАПы: какие услуги оказывают

magictr | 16.04.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице возобновили работу ЦНАПы: какие услуги предоставляют

В Киеве работают уже 9 ЦНАПов. Фото: ЦНАП

Шесть ЦНАПов оформляют паспортные документы, еще три— регистрируют юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

За две недели работы предоставлено почти 2000 административных услуг. Из них около 1400 — лично.

«Постепенно расширяется спектр доступных для горожан услуг. В частности, в городском и 5районных ЦНАПах возобновлен прием документов по паспортным услугам»,— сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Обратиться за оформлением паспортных документов можно в:

  • ЦНАП г. Киева— ул. Днепровская набережная, 19-Б;
  • ЦНАП Голосеевской РГА — просп. Голосеевский, 42;

    ЦНАП Дарницкой РГА— ул. С. Олейника, 21;

  • ЦНАП Деснянской РГА— проспект Маяковского, 29;
  • ЦНАП Соломенской РГА— просп. Воздухофлотский, 41;
  • ЦНАП Шевченковской РГА— бульвар Тараса Шевченко, 26/4.

Еще в трех ЦНАПах возобновлена ​​работа по проведению регистрационных действий юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Подать документы для проведения регистрационных действий можно, обратившись за предыдущей записью в

  • Дарницкий ЦНАП (ул. С. Олейника, 21), < /li>
  • Днепровский ЦНАП (ул. Харьковское шоссе, 18),
  • Оболонский ЦНАП (ул. Маршала Тимошенко, 16) ЦНАПы.

Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр.

С 18 апреля столичные ЦНАПы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Всю актуальную информацию о работе ЦНАП можно получить по телефонам горячей линии: 202-60-38, 202-60-39.

Напомним, с понедельника в Днепровском и Шевченковском районах центры коммунального сервиса возобновят прием потребителей.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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