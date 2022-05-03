В столице возобновил работу пункт вакцинации в ТРЦ на Днепровской набережной
Прививают вакцинами CoronaVac и Pfizer. Фото: Борис Корпусенко
Прививают вакцинами CoronaVac и Pfizer.
С 2 мая возобновляет работу пункт вакцинации в торговом центре River Mall.
Пункт будет работать с 11.00 до 15.00 br />Адрес: Днепровская набережная, 12,
Вакцинация будет проводиться вакцинами Коронавак и Пфайзер, как за предыдущей электронной записью через систему Helsi.me, так и без записи.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для тех, кто впервые — еще идентификационный код. А также мобильный телефон.
Обязательно убедитесь, что в пункт прививки добираться безопасно.
Вакцинация — действенная защита от коронавирусной болезни. Несмотря на то, что город живет в режиме военного положения, активно идет вакцинация от COVID-19. За время полномасштабного вторжения россиян — с 24 февраля по 27 апреля — в Киеве сделали почти 23 тысячи прививок. Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»