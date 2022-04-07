В столице возобновил работу музей костюма и стиля: вход бесплатный
Victoria Museum — частный музей костюма и стиля, посвященный городской моде Украины 1830-1920 лет. Фото: Victoria Museum
Victoria Museum открыл двери для посетителей на безвозмездной основе.
Музей будет работать в условиях войны со среды по субботу, с 11.00 до 17.00
«Считаю, что глоток культуры может стать целебной силой для души и психики! — отметила основательница музея Виктория Лысенко. — На входе будет стоять охранник, а на кассе вас встретит наша сотрудница Татьяна Марчук. К сожалению, Ярослав не сможет пока работать, так как был долгое время на оккупированной территории, и сейчас нуждается в реабилитации. Война изменила нас, нашу жизнь, наши ориентиры».
На данном этапе будут доступны аудиогид только по кюар-коду, с помощью которого аудиогид загружается на телефон. Поэтому важно, чтобы посетители музея имели смартфон. Хотя и сейчас карантинные меры несколько упрощены из-за военного положения, гостей просят обрабатывать руки дезинфектором, который вы увидите на входе. «Еще раз подчеркиваю, деньги платить не нужно, просто приходите в музей. Находите именно то, что вам важно, — подчеркнула Виктория Лысенко. — Хочу, чтобы мои экспонаты «почувствовали», что они тоже участвуют в том, чтобы Украина победила. Желаю вам удачного посещения. На Печерске ходят люди, гуляют в Парке Славы, поэтому приходите за своими сеансами».
Адрес музея: Victoria Museum, переулок Бутышев, 23 (г. Арсенальная)
Victoria Museum — частный музей костюма и стиля, посвященный городской моде Украины 1830-1920 годов. Стал одним из номинантов на премию Лучший музей Европы (EMYA) 2022 года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»