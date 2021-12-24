В столице возникли проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте
Временно нельзя купить QR-билеты
В городском дата-центре произошел технический сбой.
Из-за этого временно нельзя купить QR-билеты или пополнить транспортные карты в приложении. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» (КП «ГИОЦ»).
Пока у метро можно воспользоваться только билетами и поездками, которые были приобретены заранее, а также оплатить проезд банковской . Что касается наземного общественного транспорта, то в КП «ГИОЦ» уверяют, что предупредили контролеров о сбое и они не будут штрафовать пассажиров.
В настоящее время специалисты транспортного сервиса прилагают максимум усилий, чтобы наладить работу системы. У пассажиров извиняются за временные неудобства. Также обещают сразу сообщить о полноценном возобновлении работы.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»