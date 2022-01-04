В столице вор обесточил этаж, но все равно попался на камеру
Хитрость с обесточиванием не сработала. Фото: полиция Киева
Киевские оперативники задержали вора с богатым уголовным прошлым за квартирную кражу в Подольском районе.
Чтобы остаться незамеченным, мужчина открыл электрощитовую и обесточил весь этаж. Однако до этого его зафиксировала камера наблюдения, установленная в подъезде.
К полиции обратился киевлянин, квартиру которого обокрали на проспекте Правды. Как рассказал начальник криминальной полиции Подольского управления полиции Денис Силочи, вор сломал замки входной двери, проник в дом пострадавшего и похитил оттуда ноутбук, мобильный телефон, деньги и другие вещи.
Мужчине грозит до шести лет тюрьмы
«С помощью полученного изображения с камеры наблюдения мы оперативно установили предполагаемого подозреваемого и в течение двух часов задержали его по месту жительства в Киеве» – сообщил он.
Полиция просит отозваться владельцев вещей, выявленных во время обыска
Задержанным оказался 37-летний местный житель, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время обыска, кроме вещей из квартиры на проспекте Правды, следователи нашли еще украденные ранее часы и коллекционные монеты. Их фото опубликованы на странице полиции Киева в Facebook. Правоохранители обращаются к гражданам: если кто-то узнал свое имущество, позвонить по номеру 044 425 24 34 или 102. Тем временем суд избрал рецидивисту меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Мужчине грозит от трех до шести лет заключения.
Еще одного вора накануне Нового года задержали патрульные. Мужчина похитил из магазина три портативных колонки и радиоприемник. Как оказалось, он находился в розыске за кражи.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»