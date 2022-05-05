В столице водитель установил алкогольный рекорд
Результат поразил всех — прибор показал три стрелочки. Фото: Патрульная полиция Киева
Проверка патрульными виновника ДТП на состояние опьянения обнаружила более 5 промилле.
На днях, около 15 часов, патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Вокзальной. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Renault совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после чего уехал с места автопроисшествия.
Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам и уже на улице Жилянской остановили беглеца<
img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/05/unbspstolici-vodij-vstanoviv-alkogolnij-rekord-1e69761.jpg» alt=»В столице водитель установил алкогольный рекорд» />
водитель управлял с показателем более 5 промилле. Фото: Патрульная полиция Киева
Полицейские сразу увидели, что руководитель находился по явным признакам алкогольного опьянения. Муж согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер.
Результат поразил всех — прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2. Поскольку участники автопроисшествия отказались от оформления материалов ДТП, инспекторы составили на виновника только протокол за 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.
Напомним, только за минувшие выходные патрульные поймали 112 водителей с признаками опьянения.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»