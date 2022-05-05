В столице водитель установил алкогольный рекорд

magictr | 06.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице водитель установил алкогольный рекорд

Результат поразил всех — прибор показал три стрелочки. Фото: Патрульная полиция Киева

Проверка патрульными виновника ДТП на состояние опьянения обнаружила более 5 промилле.

На днях, около 15 часов, патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Вокзальной. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Renault совершил столкновение с автомобилем Peugeot, после чего уехал с места автопроисшествия.

Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам и уже на улице Жилянской остановили беглеца<

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водитель управлял с показателем более 5 промилле. Фото: Патрульная полиция Киева

Полицейские сразу увидели, что руководитель находился по явным признакам алкогольного опьянения. Муж согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер.

Результат поразил всех — прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2. Поскольку участники автопроисшествия отказались от оформления материалов ДТП, инспекторы составили на виновника только протокол за 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и отстранили от вождения.

Напомним, только за минувшие выходные патрульные поймали 112 водителей с признаками опьянения.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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