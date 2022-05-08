В столице в эти дни сохраняется большая опасность ракетных ударов

magictr | 08.05.2022 | Новости | Комментариев нет

У  в эти дни сохраняется большая опасность ракетных ударов

Киевская военная администрация просит жителей столицы быть осмотрительными. Фото: КМВА

Есть большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата является сакральной.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Комендантский час на этой дате остается без изменений, с 22.00 до 5.00.

С целью предотвращения провокаций напоминаем о запрете массовых скоплений и проведении различных акций в эти дни. Возлагать цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал мир в День памяти и примирения стать всем вместе против зла, смерти и геноцида, которые несет россия.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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