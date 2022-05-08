В столице в эти дни сохраняется большая опасность ракетных ударов
08.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киевская военная администрация просит жителей столицы быть осмотрительными. Фото: КМВА
Есть большая опасность ракетных ударов, особенно в период 8 и 9 мая. Для нашего врага эта дата является сакральной.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Комендантский час на этой дате остается без изменений, с 22.00 до 5.00.
С целью предотвращения провокаций напоминаем о запрете массовых скоплений и проведении различных акций в эти дни. Возлагать цветы к вечному огню можно в индивидуальном порядке.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал мир в День памяти и примирения стать всем вместе против зла, смерти и геноцида, которые несет россия.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»