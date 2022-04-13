В столице в четверг состоится толока: киевлян приглашают на уборку

magictr | 13.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У&n четверг состоится толока: киевлян приглашают на уборку

Уборка на Печерских холмах. Фото: Борис Корпусенко

В столице объявили общегородскую толоку, чтобы убрать родной город перед наступлением теплых дней, как это всегда делалось в Киеве весной. Толока также посвящается к Дню окружающей среды. Такие же мероприятия пройдут и в других городах Украины, в частности во Львове и Житомире.

Киевлян приглашают присоединиться к общей уборке в четверг, 14 апреля, в 10:00 на локациях, которые они могут выбрать по месту жительства. В этот день коммунальщики столицы будут осуществлять уборку территории, высадку деревьев и кустов. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

«Киев — это город, на который сейчас без преувеличения смотрит весь мир. Во время толоки мы хотим продемонстрировать единство не только в вопросах обороны страны, но и в наведении порядка в нашем любимом городе»,— отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГААлександр Возный .

Организованные толоки будут проходить во всех десяти районах Киева на 16 локациях. За каждым из них будет закреплено ответственное лицо, которое поможет с деталями. Участники будут снабжены необходимым инвентарем и перчатками.

< td style="padding:0.75pt;width:5cm;">Уборка территории, вывоз мусора

Парк возле кинотеатра им. Шевченко

Голосеевский район Голосеевский парким. М. Рыльского Уборка территории, высадка деревьев и кустов

Пилка Дмитрий,

095 272 99 97
Просп. Глушкова, 16 Высадка кустов
Дарницкий район Парк возле оз. Лебедино Уборка территории, высадка деревьев и кустов Сердюкова Нина,
067 232 51 78
Деснянский район Скверим. В. Веремия Высадка деревьев и кустов Левченко Владимир , 067 292 56 53
Днепровский район Парк «Победа» Выгреб листвы, уборка территории, высадка деревьев

Леонидова Марьяна,

098 918 87 68
Оболонский район Парк возле оз . Иорданское Уборка территории, высадка кустов

Заяц Сергей,

067 401 52 81
Печерский район Тверской тупик Уборка территории, вывоз мусора Кондратский Александр, 067 760 29 45
Парк «Наводнический»
Парк « Аскольдова могила» Уборка территории, вывоз мусора
Подольский район Куреневский парк Высадка кустов, уборка территории, вывоз мусора Пляцик Инна, 0732693234 Уборка территории, вывоз мусора

Белоштан Инна,

063 219 17 54
Святошинский район Сквер на ул. Львовской, 3 Уборка территории Крайчинский Владимир, 068 456 71 90
Сквер на ул. Верховинный, 8-10 Уборка территории
Соломенский район Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского Упорядочение клумб, высадка деревьев и кустов, выгреб опавших листьев, ремонт газонов

Ругно Надежда,

098 409 33 51
Высадка деревьев, упорядочение цветников из многолетников
Шевченковский район Парк «Нивки» (западная часть) Уборка территории Зинченко Евгений, 093 885 20 55

Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»

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