В столице в четверг состоится толока: киевлян приглашают на уборку
Уборка на Печерских холмах. Фото: Борис Корпусенко
В столице объявили общегородскую толоку, чтобы убрать родной город перед наступлением теплых дней, как это всегда делалось в Киеве весной. Толока также посвящается к Дню окружающей среды. Такие же мероприятия пройдут и в других городах Украины, в частности во Львове и Житомире.
Киевлян приглашают присоединиться к общей уборке в четверг, 14 апреля, в 10:00 на локациях, которые они могут выбрать по месту жительства. В этот день коммунальщики столицы будут осуществлять уборку территории, высадку деревьев и кустов. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
«Киев — это город, на который сейчас без преувеличения смотрит весь мир. Во время толоки мы хотим продемонстрировать единство не только в вопросах обороны страны, но и в наведении порядка в нашем любимом городе»,— отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГААлександр Возный .
Организованные толоки будут проходить во всех десяти районах Киева на 16 локациях. За каждым из них будет закреплено ответственное лицо, которое поможет с деталями. Участники будут снабжены необходимым инвентарем и перчатками.
|Голосеевский район
|Голосеевский парким. М. Рыльского
|Уборка территории, высадка деревьев и кустов
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Пилка Дмитрий,
095 272 99 97
|Просп. Глушкова, 16
|Высадка кустов
|Дарницкий район
|Парк возле оз. Лебедино
|Уборка территории, высадка деревьев и кустов
|Сердюкова Нина,
067 232 51 78
|Деснянский район
|Скверим. В. Веремия
|Высадка деревьев и кустов
|Левченко Владимир , 067 292 56 53
|Днепровский район
|Парк «Победа»
|Выгреб листвы, уборка территории, высадка деревьев
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Леонидова Марьяна,
098 918 87 68
|Оболонский район
|Парк возле оз . Иорданское
|Уборка территории, высадка кустов
|
Заяц Сергей,
067 401 52 81
|Печерский район
|Тверской тупик
|Уборка территории, вывоз мусора
|Кондратский Александр, 067 760 29 45
|Парк «Наводнический»
|Парк « Аскольдова могила»
|Уборка территории, вывоз мусора
|Подольский район
|Куреневский парк
|Высадка кустов, уборка территории, вывоз мусора
|Пляцик Инна, 0732693234
|Уборка территории, вывоз мусора
|
Белоштан Инна,
063 219 17 54
|Святошинский район
|Сквер на ул. Львовской, 3
|Уборка территории
|Крайчинский Владимир, 068 456 71 90
|Сквер на ул. Верховинный, 8-10
|Уборка территории
|Соломенский район
|Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского
|Упорядочение клумб, высадка деревьев и кустов, выгреб опавших листьев, ремонт газонов
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Ругно Надежда,
098 409 33 51
|Высадка деревьев, упорядочение цветников из многолетников
|Шевченковский район
|Парк «Нивки» (западная часть)
|Уборка территории
|Зинченко Евгений, 093 885 20 55
Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»