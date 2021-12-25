В столице в 15 раз увеличили финансирование учреждений профессионально-технического образования
Учреждения профессионально-технического образования имеют современное оборудование. Фото: КГГА
За последние пять лет материально-техническая база 22 учреждений профессионально-технического образования города Киева значительно улучшилась.
Сегодня в учебных заведениях профессионально- технического образования города получают образование 12276 студентов по 96 специальностям. Из них — 298 человек с особыми образовательными потребностями. И работает 1334 педагогических работников.
В этом году в учреждения профессионально-технического образования принято 5052 первокурсников, а также трудоустроено на предприятиях города Киева 3273 лица из числа выпускников 2021 года. заведения профессионально-технического образования города Киева было выделено 838 млн грн. Средства были направлены на капитальные и текущие ремонты, приобретение оборудования, материалов и инвентаря, а также дезинфицирующих средств в рамках борьбы с Covid-19.
Все 22 учреждения оснащены средствами охранной сигнализации «Тревожная кнопка» и системой видеонаблюдения. Также за последние пять лет в семи заведениях установлены энергосберегающие окна, 18 заведений оборудованы пандусами.
Все соискатели образования уже четвертый год подряд обеспечены первичным рабочим инструментом и спецодеждой.
В 17 учреждениях профессионально-технического образования введена дуальная форма обучения.
«За последние пять лет финансирование на улучшение материально-технической базы заведений выросло в 15 раз. В следующем году из бюджета города Киева предусмотрено выделить средства не только на содержание заведений, но и на их развитие. Бюджет профессионально-технического образования будет составлять 982,8 млн грн, в том числе 195 млн грн — стипендии для соискателей образования», — отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский.
Напомним, более десятка государственных профессионально-технических училищ реорганизовали в коммунальные профессиональные колледжи, путем передачи их от Министерства образования и науки в Департамент образования Киева.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»