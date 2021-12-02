В столице стартуют показы лучших украинских фильмов современности
В программе— четыре картины
В основе программы «Новое поколение. Спецпоказы современного украинского кино», которую подготовил Довженко-Центр, — ленты третьего тысячелетия по рейтингу 100 лучших фильмов в истории украинского кино. В декабре зрителям продемонстрируют четыре картины.
Первым фильмом программы спецпоказов «Новое поколение» стал фильм «Атлантида» (2019) Валентина Васяновича, занявшего 11 позицию в списке 100 лучших фильмов.
Кадр из фильма «Атлант
События «Атлантиды» разворачиваются в 2025 году, через год после победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий на Востоке страны. Вот только теперь эти земли оказываются уже полностью непригодными к жизни, а какие-либо изменения здесь кажутся невозможными. В то же время бывший солдат Сергей, страдающий посттравматическим синдромом, пытается адаптироваться к новой реальности. Потеряв работу на заводе, он начинает сотрудничать с гуманитарной миссией, целью которой является поиск и эксгумация погибших воинов. Здесь он знакомится с Катей и понимает, что лучшее будущее все же возможно.
Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры — ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ.
Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он одержал победу во втором по значению конкурсе — программе Горизонты. Впоследствии «Атлантида» объездила десятки престижных кинофестивалей и была выдвинута Украиной на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.
Ленту лично представит режиссер фильма Валентин Васянович, победитель конкурса Горизонты Венецианского кинофестиваля («Атлантида») и номинант на Золотого льва («Отблеск»).
Когда: 2 декабря в 19:00
Где: Сцена 6, Довженко-Центр, ул. Васильковская, 1
Стоимость билетов: 100 грн (полный), 50 грн (льготный –для студентов, пенсионеров), 1 грн (благотворительный—участникам боевых действий, для людей с инвалидностью 1 та 2 группы).
Билеты можно приобрести в Касе Довженко-Центра. .
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Вход на событие возможен только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или сертификата об выздоровлении.
До конца года на большом экране в программе «Новая генерация» покажут:
9 декабря — «Домой» Наримана Алиева (59-60 место)
16 декабря— «Украинские шерифы» Романа Бондарчука ( 56 место)
23 декабря — «Мои мысли тихие» Антонио Лукича (20 место)
Каждый из показов программы будет представлен либо киноведами Довженко-Центра, либо авторами, приглашенными на показ.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»