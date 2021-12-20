В столице стартует краудфандинговая кампания для создания видеоспектакля VERBA
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Сцена из спектакля VERBA. Фото: Национальный театр Франко
Художественный проект «Театр 360градусов», который впервые в Украине снимает и безвозмездно показывает широкой зрительской аудитории видеоверсии известных театральных постановок начинает сбор средств на создание нового видеоспектакля. Его учредительницей является продюсер Наталья Чижова и актриса и телеведущая Дарья Малахова. Третьей премьерой за последние два года станет видеоверсия спектакля VERBA»< /strong> подрамой-феерией Леси Украинки «Лесная песня» в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Премьера спектакля состоялась в марте 2019 года и имела большой успех среди зрительской аудитории.
“Мы делаем театр доступным для каждого. Мы счастливы, когда в городах и селах — от Одессы до Закарпатья, пересматриваются представления ведущих театров столицы, и не только. Мы приносим театр в каждый дом, а вместе с ним — культуру, традиции, эстетику, вкус», — рассказывает Дарья Малахова.
Цель проекта — сделать театр доступным каждому. Фото: Театр 360 градусов
По словам организаторок на этот шаг их вдохновили сами украинцы, которые во время онлайн-показов спектакля «Шинель» отправили 100000 грн донатов в виде «аплодисментов». Это было неожиданно, потому как в начале существования, поддержка на создание онлайн-спектаклей поступала от крупных брендов.
Этот опыт показал, что проект ценен для украинцев и они готовы поддерживать развитие театрального искусства в онлайн. Таким образом, продюсеры преследуют цель формирования среди театралов уникального для Украины сообщества благотворителей.
Первые два видеоспектакля «Каменный хозяин» по Лесе Украинке и«Шинель» по мотивам повести Николая Гоголя в постановках «Театра на Подоле» имели огромный успех среди зрителей. Их посмотрело около 100000 украинцев, а география показов достигла 100 стран мира. «Театр 360 градусов» также получил награду «Проект года» театральной премии «Киевская Пектораль».
Сейчас, независимый проект «Театр 360 градусов» планирует собрать 1000000 грн с помощью краудфандинга и первые 100000 грн получить для запуска производственного процесса до конца 2021 года. В целом сбор средств будет продолжаться до последних дней премьерных показов спектакля «VERBA».
Видеоверсии представлений позволяют зрителям наблюдать за актерами вблизи. Фото: Театр 360 градусов
«Сегодня мы строим независимую систему финансирования культурных проектов, — отметила Наталья Чижова. — Все начинается с формирования привычки фондировать в культуру своей страны. Так ты становишься ее частью. Внеся даже небольшой вклад, украинцы ощущают свое влияние и свою ценность. Мы мечтаем объединить зрителей в большое театральное сообщество.»
Команда проекта уже начала репетиции спектакля и подготовку к съемке, которые предварительно запланированы на конец января. Вместе с тем судьба проекта целиком зависит от того, удастся ли собрать необходимую сумму на производство. вместе с ними. Украинцы могут смотреть представления бесплатно. Это уникальная возможность быть рядом с актерами на сцене и наблюдать за важными деталями, разнообразными ракурсами, которые обычно в театре увидеть невозможно.
Премьерные онлайн-показы представления « VERBA» начнутся 25 февраля 2022 года, в честь завершения празднования 150-летия со Дня рождения выдающейся украинской писательницы Леси Украинки.
Для просмотра спектаклей необходима регистрация «Театр 360градусов»: https://theatre360.com.ua/.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»