В столице стартует цикл бесплатных лекций о Кирилловской церкви
Кирилловская церковь — настоящий шедевр архитектуры и сокровищница бесценных произведений искусства. Фото: Борис Корпусенко
Проект «Открывая Софию Киевскую» возвращается с новым циклом онлайн лекций, посвященным памятнику архитектуры XII века — Кирилловской церкви, одному из объектов Национального заповедника София Киевская.
Многие знает название этой церкви. Но очень мало тех, кто действительно понимает, какое уникальное сооружение они видят ежедневно. Это настоящий шедевр архитектуры и сокровищница бесценных произведений искусства.
После Софии Киевской это второй храм в Киеве, сохранившийся до наших дней с далеких времен Киевской Руси. И, видимо, парадоксально, что эта церковь мало известна, даже среди киевлян. В этом храме не встретишь толпы туристов с фотоаппаратами, и киевляне здесь — не очень частые гости. Между тем, благодаря этой отрешенности от суеты, он приобретает своеобразную привлекательность.
Современное архитектурное лицо церкви — результат работы гениального архитектора Ивана Григорьевича-Барского, но еще большую ценность имеют фрески XII века, которыми покрыты стены храма, и росписи XIX века, среди которых шедевры Михаила Врубеля.
На лекциях расскажут о непростой истории храма, его архитектуре, живописи Врубеля и современных исследованиях Кирилловской церкви.
Первый разговор состоится уже 16 ноября. Это будет лекция-экскурсия «Тайны и загадки Кирилловской церкви Киева» исследовательницы Ирины Евгеньевны Марголиной, на которой вы узнаете:
1. О тех, кто и когда основал этот храм
2. О древних Дорогожицких холмах, на которых возник Кирилловский монастырь
3. Об изображении основателя храма в древней стенописи
4. О патронах основателя этого сакрума— святых Кирилла и Афанасия Александрийских
5. О кирилловском некрополе
6. Об особенностях архитектуры достопримечательности
7. О фресковой живописи, которой нет аналогов во всей христианской ойкумене!
8. О загадочном портрете игумена Кирилловского монастыря
9. О части святых мощей вмурованных в стены церкви
10. О композиции «Страшный суд», где выведены представители семьи основателя Кирилловской церкви.
Событие состоится на платформе 211floor. Смотреть
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»