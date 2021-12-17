В столице стартовала реставрация Костёла Святого Николая: монтируют окна
В настоящее время продолжается монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур. Фото: Александр Ткаченко
Началась активная фаза восстановления Костел Святого Николая, пострадавшего от пожара в сентябре 2021 года. Для реставрации применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии.
За неделю реставраторы провели подготовительные работы, расчистили мусор, изготовили защитные металлоконструкции для окон. В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур. Следующий этап — очистка внутренних поверхностей и обустройство лесов. 4d13b5a.jpg» alt=»В столице стартовала реставрация Костела Святого Николая: монтируют окна» />
В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур. Фото: Александр Ткаченко
В настоящее время продолжается монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур. Фото: Александр Ткаченко
В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, пострадавших от высоких температур. Фото: Александр Ткаченко
«Противоаварийные работы на памятнике архитектуры — очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп выполнения не должны отразиться на качестве работ, поэтому большое внимание уделяется технологии и учету зарубежного опыта. Следовательно, ответственность — в разы выше», — отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, немецкая технология, которую будут использовать специалисты ООО «Укрспецреставрация», позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы как лепнина, керамика, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево и т.д. Эту технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, США, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. Все необходимые компоненты очистной смеси производитель передал Костелу Святого Николая бесплатно.
Специалисты выполнят следующие работы: ремонт пола, монтаж защитных оконных конструкций, очистку поверхностей, отремонтируют системы электроснабжения, освещения и пожаротушения, установят защитные сетки.
Оценочная стоимость работ — 19,5 млн грн. Деньги на восстановление Костелу предоставили благотворители — граждане Украины и бизнес. Ожидается, что работы будут продолжаться до конца января 2022 года.
Ранее Александр Ткаченко отметил, что Министерство передаст в постоянное пользование религиозной общины помещение костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае не позднее2.
Напомним, что 3 сентября, ориентировочно в 21:00, между первым и вторым этажами костела произошло возгорание, которое переросло в пожар. Огонь охватил органный зал. Впоследствии оказалось, что пожар возник из-за короткого замыкания в органе.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»