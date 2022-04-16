В столице стартовал международный конкурс песни на языках стран ЕС: как принять участие
Конкурс проходит уже в четвертый раз. Фото: страница конкурса
Финал конкурса запланировано провести в мае—на певческом поле или онлайн.
Международный конкурс песни на языках стран ЕС «Formidable» в честь Анны Киевской состоится уже в четвертый раз .
Целью фестиваля-конкурса является популяризация среди детей и юношества лучших образцов музыкальных и музыкально-вокальных произведений стран Европейского Союза, содействие эстетическому развитию и воспитанию творческих способностей учащихся.
рассчитан на участие детей в возрасте от 6 до 17 лет. Участие является бесплатным.
Каксообщает Киевский городской центр народного творчества — Певческое поле, фестиваль-конкурс организован совместно с Департаментом культуры, Департаментом общественных коммуникаций и Управлением международных связей КГГА.
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Заявки на участие будут принимать до 1 мая. Оргкомитет максимально упростил условия конкурса, поэтому участие можно принять с песней на любом языке страны Европейского Союза. В частности, с современной популярной эстрадной песней, традиционной народной песней или ее современной версией, авторской песней, музыкальным произведением современных композиторов — представителей ЕС.
Приглашаются конкурсанты трех возрастных категорий: младшей — от 6 до 9 лет, средней от 10 до 12 лет, старшей от 12 до 17 лет. Жюри будет оценивать уровень языка вокальные данные, исполнительское мастерство (интерпретацию, стиль исполнения, эмоциональность), сценическую культуру, соответствие репертуара вокальным возможностям и возрасту конкурсанта, эстетику внешнего вида, артистизм и творческую индивидуальность.
«Уверены, что финальный тур конкурса состоится на большой сцене во время „Дней Европы“ и „Anne de Kyiv Fest“ 21-22 мая 2022 года на певческом поле в Киеве, отмечают в оргкомитете. — Но, в зависимости от ситуации, финал состоится в смешанном online/offline формате с демонстрацией в прямом эфире телеканала „Киев“. Поэтому, если по уважительным причинам и обстоятельствам финалист или финалистка не смогут присутствовать на сцене, выступление будет показано online».
Конкурсные соревнования будут проходить в двух турах. Первый отборочный тур — просмотр видео жюри и распределение участников. Результат прослушивания будет опубликован на странице фестиваля.
Для участия необходимо подать заявку с любительским видео выступления конкурсантов в электронном виде на адрес: [email protected].
Требования к видео с телефона:
- снимать в горизонтальном положении;
- в настройках камеру переключить на режим HD (16:9) 1280X 720 или Full HD (16:9)1920×1080, не менее 25 кадров в секунду;
- если запись осуществляется вживую, желательно и важно подключить беспроводную гарнитуру или проводной микрофон для максимально качественного звука.
В электронном письме следует указать имя я, фамилия конкурсанта/конкурсантки, возраст на момент отправки заявки, место жительства в Украине, место жительства на момент отправки заявки, название песни и ее автора. Также можно посылать видеоматериалы (клипы, любительское видео) и другую информацию об участнике. p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»