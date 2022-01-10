В столице станет больше организаций, которым предоставят льготы на аренду коммунального имущества
10.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Коллаж: Наталии Слинкиной
В Киевсовете работают над разработкой новой Методики расчета арендной платы за коммунальное имущество.
В Киевсовете работает рабочая группа по наработке Методики расчета арендной платы за коммунальное имущество.
Депутат Киевсовета, член комиссии собственности Анна Свириденко в интервью «Вечернему Киеву» рассказала, кому Киевсовет собирается предоставить льготы на аренду коммунального имущества.
Прежде всего, это касается мощных общественных организаций, которые приносят много пользы киевлянам.
Например, предоставляющие социальные услуги детям с особыми потребностями — ГО «Семья для лиц с инвалидностью», «Солнечный луч» и другие.