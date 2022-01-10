В столице станет больше организаций, которым предоставят льготы на аренду коммунального имущества

magictr | 10.01.2022 | Новости | Комментариев нет

& ;столицы больше организаций, которым предоставят льготы на аренду коммунального имущества

Коллаж: Наталии Слинкиной

В Киевсовете работают над разработкой новой Методики расчета арендной платы за коммунальное имущество.

В Киевсовете работает рабочая группа по наработке Методики расчета арендной платы за коммунальное имущество.

Депутат Киевсовета, член комиссии собственности Анна Свириденко в интервью «Вечернему Киеву» рассказала, кому Киевсовет собирается предоставить льготы на аренду коммунального имущества.

Прежде всего, это касается мощных общественных организаций, которые приносят много пользы киевлянам.

Например, предоставляющие социальные услуги детям с особыми потребностями — ГО «Семья для лиц с инвалидностью», «Солнечный луч» и другие.

В столице увеличится организаций, которым предоставят льготы на&nbsp> /p>Анна Свириденко. Фото: из архива депутатки</p> <p>«Волонтеры отдают всю душу, чтобы помогать, однако сталкиваются с административными проблемами, которые влекут дополнительные расходы.</p> <p>Поэтому я предложила предоставить возможность таким организациям брать в аренду помещения коммунальной собственности, что не превышает площадь 200 квадратных метров — бесплатно», — рассказывает Анна Свириденко.</p> <p>Также рассматривается вопрос предоставления льгот не только гражданам , а также «афганцам», и тем, которые помогают в реабилитации участников АТО и некоторым другим. . На медиков сейчас возложена огромная нагрузка. Поэтому мы должны им предоставить право пользоваться коммунальным имуществом тоже на безвозмездной основе».</p> <p>Соответствующий проект решения будет вынесен на рассмотрение сессии Киевсовета.</p> <p>Также в интервью «Вечернему Киеву» Анна Свириденко рассказала, продолжится ли в следующем году реконструкция кинотеатра «Братислава» и поделилась своими депутатскими планами по развитию Оболони.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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